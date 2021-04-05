Зима еще не ушла: На Омск надвигается сильнейший снегопад

В конце недели снова пойдет снег. Фото: Олег УКЛАДОВ

Глядя за окно сейчас, точно можно понять, что в Омск пришла весна. Снег активно тает, днем температура держится около +3 градусов, а лужи полностью не замерзают даже ночью. Но в ближайшие дни в Омске могут появиться новые сугробы. На регион надвигается мощнейший в Евразии снегопад.

В эпицентре циклона Омск окажется в пятницу. Фото: ventusky.com

По прогнозам сервиса Вентускай, на Омскую область движется циклон, который принесет с собой сильные осадки. По площади он небольшой, но в его эпицентре может выпасть 5 миллиметров снега, когда он доберется до нашего региона. Это произойдет ближе к концу недели, в четверг и пятницу. Ощутят его влияние на себе не только жители области, но и горожане.

Синоптики на 8 и 9 апреля прогнозируют небольшое похолодание днем до +2, а ночью до -2, и тоже сообщают об осадках.