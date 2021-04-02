Омичка провалилась в глубокую яму рядом со школой

На первый взгляд даже не понятно, насколько глубокая эта яма. Фото: Валентина Строкова

В редакцию «Комсомолки» обратилась омичка Валентина Строкова. Она рассказала о неприятном случае, приключившемся в ее знакомой в Старом Кировске. Женщина шла по тротуару, но в районе дома № 24 по улице Бетховена путь преградила внушительных размеров лужа. Обойти ее можно было только по проезжей части с риском оказаться под колесами машин.

Лилия Ильина решила не испытывать судьбу и попыталась перейти перекресток по воде. Справедливости ради надо отметить, что лужа покрыта коркой подтаявшего снега и на первый взгляд привыкшему к слякоти и бездорожью омичу не кажется чем-то выдающимся. Не оценила масштаб бедствия и потерпевшая.

Омичка опрометчиво шагнула на лед и сразу провалилась по колено. Выяснилось, что талая вода скрыла глубокую яму. Не удержав равновесие, Лилия Геннадьевна упала.

- Я еле выбралась из этой ямы, никого прохожих даже рядом не было, – жалуется потерпевшая. – В итоге вылезла – вся грязная, мокрая по пояс. И вот в таком виде мне пришлось идти домой, а на улице еще холодно. Замерзла, наверное, простудилась.

Переодевшись и придя в себя, Лилия Геннадьевна рассказала о случившемся своим родственникам и друзьям. Они решили, что оставлять это дело просто так нельзя. Яму необходимо, если не заделать, то хотя бы огородить.

- Там недалеко школа, дети ходят по этой дороге, – объясняет подруга потерпевшей Валентина Строкова. – Мы замерили глубину – 45 см! Там и взрослому по колено воды, можно ноги переломать. Это же очень опасно. Да и машина может поломаться, если водитель не заметит служу и заедет в эту яму. Мы сразу же обратились в администрацию Кировского округа и даже в полицию. Добиваемся, чтобы были приняты хоть какие-то меры.