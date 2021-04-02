Забытый Омск: Таким наш город уже мало кто помнит

Знаменитому дому со шпилем на пересечении Проспекта Маркса и улицы Масленникова уже 70 лет.

Для каждого Омск прекрасен по-своему. А старый Омска вообще у каждого свой. С различными уголками города у жителей особенные воспоминания. Между тем, для многих Омск до сих пор хранит массу тайн и загадок.

Лично меня больше всего притягивает городок Нефтяников. В 50-е годы огромную территорию нынешнего Советского округа строили политические заключенные. А во дворе почти каждого дома по проспекту Мира была своя маленькая тюрьма: территорию около здания огораживали колючей проволокой, а в середине ставили вышку для конвоира с оружием. Он следил, чтобы заключенные работали и не сбежали. А недавно жители одной из многоэтажек на улице Малунцева нашли удивительное послание из прошлого. Его на потолке одной из квартир оставили как раз двое заключенных.

50 лет назад можно было без страха стоять на дороге, где сейчас пешеходный переход к Советскому парку, и ждать транспорт.

Мало кто знает, что по проспекту Мира ходили трамваи. Они выводили на улицу Нефтезаводская, где до сих пор остались старые рельсы. Трамваи в этом месте не ходят лет 25, а пути до сих пор так никто и не убрал. Власти говорят, что это очень дорого.

Мы нашли атмосферный снимок Нефтяников 70-х годов, на котором прекрасно все: и вывеска "Партии слава" на доме у ДК "Малунцева", где раньше работал легендарный магазин "Омич". И люди, стоящие прямо на проезжей части в ожидании трамвая. Да-да, каких-то 40-50 лет назад можно было совершенно без страха стоять на дороге, где сейчас пешеходный переход к Советскому парку, и ждать транспорт. Особенно атмосферно выглядит небольшой киоск с газетами на дальнем плане.

Настоящая царь-горка за политехом в Нефтяниках.

Оказывается, именно Нефтяникам принадлежит и настоящая царь-горка. Даже самые большие нынешние не идут с ней ни в какой сравнение. За политехом в середине прошлого века была просто огромная горка, которая собирала ребятню со всего микрорайона.

Старожилы рассказали и еще одну веху развития Омска. Поверить в нее сейчас очень сложно. Как выяснилось, в середине прошлого века во многих микрорайонах были свои автономные котельные. Трубы, работавшие, очевидно, на угле или мазуте стояли прямо под окнами жилых домов. Иначе суровые сибирские морозы было не пережить. И этому есть документальное свидетельство: вот, например, в Сети есть фото, снятое из квартиры одной из многоэтажек района Проспекта Маркса - Циолковского. Выглядит умопомрачительно.

Как выяснилось, в середине прошлого века во многих микрорайонах были свои автономные котельные - они стояли прямо во дворах.

Особенно завораживают старые фотографии знаковых уголков Омска. Смотришь на них и не веришь, что это тот же город. Есть, например, потрясающее фото знаменитого дома со шпилем, которые находится прямо у остановки "Голубой огонек". Его построили аккурат в середине прошлого века, но знаковым он остается до сих пор. Автору этих строк посчастливилось побывать на самом шпиле и походить внутри башни. Вид на Омск оттуда открывается просто невероятный. На снимок окончания строительства легендарного дома можно смотреть бесконечно. В этом году дому со шпилем исполняется 70 лет. И просто не верится, что когда-то буквально в трех шагах от него были обычные частные дома. А ведь сейчас это самый центр города!

- Сначала появилась и была заселена половинка дома вдоль Масленникова и центральная часть, а только потом часть вдоль Маркса. Отсюда и двойственности в сроках сдачи здания, - рассказывает один из главных историков Омска, блогер Игорь Федоров.

Всегда была, есть и будет оставаться визитной карточкой и улица Ленина. Омичи еще часто ее называют Любинским проспектом. Поэтому разглядывать исторические снимки этого уголка города вдвойне интересней. Посмотрите на этот снимок, который уже, кстати, в цвете: скромно одетые люди, великолепные и аккуратные заборчики, отделяющие проезжую часть от пешеходной. И абсолютно все отечественные машины на дороге. Иномарки в те годы в Омске можно было сосчитать по пальцам. И насколько много людей в этом месте. Даже сейчас столько жителей на небольшой улице Ленина можно встретить разве что на какой-нибудь праздник.

Так выглядела улица Ленина 30 лет назад.

Есть великолепное фото 50-летней давности, снятое на углу у ныне транспортной академии - улица Маяковского - проспект Маркса. Необычайно колоритное фото 60-х: старый советский общественный транспорт, удивительно уютные тротуары, которые утопали в деревьях с обеих сторон. Советские светофоры и столбы, которые навсегда канули в лету. Обращает на себя внимание и разделительный островок на проспекте Карла Маркса. Оказывается, в те годы там спокойно могли стоять пешеходы.

Утраченная ныне остановка общественного транспорта у Драмтеатра.

Об истории Омска всего не расскажешь. Лучше ее видеть и рассматривать. И здорово, что у омичей есть возможность знакомиться с историей своего любимого города не по скучным архивным документам, а по теперь уже раритетным фотографиям. Благо в Сети их сохранилось великое множество!

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