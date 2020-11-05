Землянки беженцев, Колчак с адъютантами и устье Оми: Появилось уникальное самое раннее видео Омска

Эти кадры считаются самыми ранним из снятых в Омске. Фото: скриншот видео

В интернете появилась запись, сделанная в Омске в начале 1919 году. Пленка чудом сохранилась и была найдена на другом континенте лишь спустя век – в 2015 году.

Это, вероятно, самое раннее видео, сделанное в нашем городе, со ссылкой на US national Archives сообщает паблик «[В]Омске».

Фото: скриншот видео

В трехминутном ролике, снятом зимой, угадывается нынешний центр Омска. На черно-белой пленке можно различить устье Оми, здание ТЭЦ-1, где размещались чехословацкие военные, адмирала Колчака с адъютантами, железнодорожный вокзал, Свято-троицкую церковь и Генерал-губернаторский дворец (в последнем сейчас музей ИЗО имени Врубеля). Также на кадрах, снятых американской военной миссией, можно увидеть запорошенную снегом пустыню с землянками вместо домов. В этих постройках жили беженцы.