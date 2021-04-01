«Здесь работали заключенные Трошин и Ерохин»: Омичи спустя 60 лет нашли «капсулу времени» при ремонте своей квартиры в старом доме

Послание от строителей-политзаключенных спустя 60 лет нашли в доме на улице Малунцева. Фото: Андрей САФОНОВ

ТРИ ПОКОЛЕНИЯ ХОЗЯЕВ ДАЖЕ НЕ ДОГАДЫВАЛИСЬ, ЧТО В ИХ КВАРТИРЕ ВСЕ ЭТО ВРЕМЯ ХРАНИЛОСЬ ПОСЛАНИЕ

Как выяснилось, модные в советские времена «капсулы времени» с посланиями будущим поколениям оставляли не только комсомольцы и пионеры, но даже заключенные. Одну из них и обнаружили хозяева квартиры в доме на улице Малунцева, 13, после того, как затеяли там капитальный ремонт.

Три поколения семьи Сафоновых даже не догадывались, что больше 60 лет на их потолке хранилась эта надпись. Удивительную находку сделали после того, как сняли все покрытия со стен и пола и отбили штукатурку до кирпичей. И увидели там это:

– Здесь работали за черпак овсянки заключенные Трошин и Ерохин. 1956, 13 сентября, – говорится в послании, написанном мелом на деревянных досках перекрытия.

Фасад этого красивого дома знавал лучшие времена. В последний раз его ремонтировали 32 года назад. Фото: Татьяна МАМАКИНА

Три поколения хозяев даже не знали, что больше 60 лет в их квартире хранилось это послание. Фото: Андрей САФОНОВ:

Не секрет, городок Нефтяников на месте бывшей деревни Захламино возводился руками заключенных Омлага, отбывавших срок по «политической» 58-й статье – «контрреволюционная деятельность». Среди тех, кто возводил стены домов на проспектах Мира и Культуры, улицах Магистральной и Грозненской, были ученые, писатели и просто обычные репрессированные советские граждане. Фактически их же руками возведен и нефтезавод. Всего в Омск из Камышлага в Кемеровской области перебросили несколько тысяч человек. Многих из них реабилитировали только годы спустя.

В КВАРТИРЕ ЧЕРЕЗ СТЕНКУ ЖИЛ ЛЕГЕНДАРНЫЙ АЛЕКСАНДР МАЛУНЦЕВ

В сентябре 1956 года они заканчивали внутренние отделочные работы дома № 13 на улице Нефтяников (Малунцева она стала спустя 10 лет после смерти первого главы нефтезавода). Того самого, где жил легендарный создатель нефтяной промышленности Сибири и первый директор омского нефтезавода Александр Малунцев. А спустя шесть десятилетий в соседней с его квартирой и нашли послание от неких Трошина и Ерохина, которым, помимо их воли пришлось строить это красивое трехэтажное здание.

А эта уникальная фотография сделана у подъезда № 4. На ней 1-й директор ОНПЗ Александр Малунцев (сидит) с братом Григорием (стоит и смотрит в объектив) и соратниками по работе. Фото: Е.С. Мамакин

Сейчас на доме № 13 установлена мемориальная доска в честь Александра Малунцева. Фото: Татьяна МАМАКИНА

- Я живу в этом доме всю свою жизнь. Мы въехали туда буквально через несколько недель после того, как было оставлено это сообщение. 20 ноября 1956 года выдавали ордера на квартиры, – рассказывает жилец дома № 13 Татьяна Мамакина. – Я создала чат дома, где делюсь интересной информацией о его истории. И вот мой сосед Андрей Сафонов скидывает туда это фото с надписью. Говорит: «Делал ремонт где-то 4 года назад, тогда и обнаружил». Я попросила у него разрешения опубликовать снимок с указанием авторства. Он согласился.

«НАШ ДВОР БЫЛ ПЕРЕГОРОЖЕН ВЫСОКИМ ЗАБОРОМ, ПОСРЕДИ – ВЫШКА С КОНВОИРОМ»

Татьяна рассказывает, что они разместили это фото больше из исследовательского интереса: вдруг через соцсети удастся выйти на тех самых Трошина и Ерохина, которые строили их дом.

- Вполне возможно, что мы не раз видели этих строителей, – объясняет наша собеседница. – Дело в том, что наш дом и примыкающая к нему часть углового дома на проспекте Мира, 56 – те, где три этажа – уже были построены и частично заселены (Этот дом расположен на площади Малунцева, раньше на первом этаже здания был магазин «Омич». – Прим. авт.). А вот вторую, четырехэтажную, часть возводили до 1959 года. Все это время наш двор был разделен забором. А посреди стройки стояла вышка с вооруженным охранником, который наблюдал на тем, как работают заключенные. Утром их приводили под конвоем, а вечером уводили обратно в бараки. Бараки были практически через дорогу, тянулись по всей нечетной стороне проспекта Мира. Простояли до конца 1960-х. Потом на их месте построили хрущевки, а чуть позже добавились девятиэтажные дома.

А это старший брат Татьяны Мамакиной – Александр – прокладывает лыжню в их дворе. Фото: Е.С. Мамакин

Завершение строительства дома № 56 по Пр.Мира. Конец 1950-х. Фото: Е.С. Мамакин

- Ваши родители не опасались жить в такой непосредственной близости от заключенных?

- Я вот сожалею, что многое не успела спросить у моей мамы, в том числе и это. Но, думаю, нет. Дома строили же не уголовники, а политические заключенные. Кроме того, они работали только днем. Хотя про один курьезный случай помню. В нашей трехкомнатной квартире была коммуналка на трех хозяев. В одной жили наладчики, приезжавшие на стройку в командировки, в двух других – семьи заводчан. Однажды мама с соседкой решили позагорать на окне. Благо, у нас широкие подоконники. Только расположились, им свистит человек с вышки и грозит пальчиком. Показывает на другую сторону двора: мол, видите, сколько заключенных, не смущайте мужчин.

Мальчик, стоящий на одной ноге, Вова Пахотин – племянник известного в то время омского судьи Бориса Сухорукова. Они все жили в квартире 26 дома № 13.Фото: Е.С. Мамакин

В БАРАКЕ ПО СОСЕДСТВУ ЖИЛ ЛЕВ ГУМИЛЕВ

Татьяна Мамакина всерьез интересуется историей возведения городка Нефтяников и с трепетом хранит фото, сделанные в 1950-е годы ее родителями. На них – последний этап строительства дома на проспекте Мира, 56, улица Нефтяников (теперь – Малунцева) с идеальным асфальтом и без единой машины, совсем еще новые фасады зданий и беззаботно бегающая по той части двора, которая отгорожена от заключенных высоким забором, ребятня.

Двор дома № 56 по пр. Мира и дома № 13 по ул. Малунцева. Начало 60-х. Фото Е.С. Мамакин

А неподалеку, в одном из бараков на территории нынешнего городка Нефтяников отбывал срок сын Николая Гумилева и Анны Ахматовой ученый Лев Гумилев. В Омске он провел три года и был освобожден в мае 1956 года – как раз, когда завершалось строительство дома № 13 на улице Магистральной.

- Есть ли шанс, что какие-то кирпичи вашего дома были уложены автором теории пассионарности? – интересуюсь мнением Татьяны Мамакиной.

- Почти точно – нет. У него было очень плохое здоровье, поэтому в строительстве он не участвовал. Я сверялась с литературой и документами: Лев Гумилев был почти постоянным дежурным по бараку, где они жили.

Кстати, на этом фото «историческая» крыша. Шифер на этом доме не меняли со дня сдачи дома – уже 65 лет. Фото: Е.С. Мамакин

Улица Малунцева (тогда – Нефтяников) без единой машины. Фото: Е.С. Мамакин

В СТЕНЫ ЗАСОВЫВАЛИ РУКАВА ФУФАЕК, А ЦЕМЕНТ ОБМЕНИВАЛИ НА ЕДУ

Кстати, любопытная деталь: первое время заключенным даже не разрешалось хранить свои записи. Может быть, поэтому многие из них пытались рассказать миру о своем существовании хотя бы оставляя такие тайные «капсулы времени», как та, что нашли недавно жильцы дома № 13.

- Первый и единственный капитальный ремонт нашего дома проводился в 1989 году. Тогда же, кстати, в последний раз штукатурили фасад – что по нему сейчас и видно, – вспоминает Татьяна Мамакина. – И вот тогда очень много таких «посланий» находили. Иногда за плинтусами были просто затолканы газеты тех времен. Сейчас бы интересно было посмотреть, но тогда все это выкинули. А еще в стенах находили рукава фуфаек, в тех местах, где должен быть цемент. Его вечно голодные зэки обменивали на еду и папиросы. Кстати, мы, жильцы, чувствуем на себе последствия этого. Из-за того, что в смесь добавляли мало цемента, песок между кирпичами высыпается и стены начало продувать. Мы сейчас тоже делаем ремонт в своей квартире. Думаю, исправим недочет.

А еще жильцы надеются найти тех самых строителей Трошина и Ерохина или хотя бы узнать, как сложилась их судьба. Возможно, для этих людей дом № 13 на улице Малунцева остался важной частью их, хоть и страшной в тот момент, но все-таки молодости, и им будет интересно посмотреть на созданное ими здание спустя годы.