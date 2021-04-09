«Каждый год, пока живу, буду вам напоминать о ней»: Что стало со школьницей Дашей Некрасовой, бесследно пропавшей 13 лет назад в Омске

Родные не теряют надежды найти Дашу.

Исполнялось ровно 13 лет со дня исчезновения маленькой омички Даши Некрасовой. Напомним, 9 апреля 2008 года девочка вышла из школы в городке Нефтяников и исчезла.

Эта драматическая история не оставила равнодушным, наверное, никого в Омске. Город был буквально заклеен листовками с фото и приметами Даши. Полицейские, профессиональные поисковики и многочисленные волонтеры прочесывали все окрестности. Даже поднимали в воздух вертолет. Но все эти усилия не дали никакого результата. За долгие годы не появилось даже ни одной зацепки. Даже спустя 5 лет, когда в деле об исчезновении Даши вроде наметился сдвиг, ничего нового выяснить не удалось. Следственный комитет тогда решил проверить показания подруги девочки, которая последней видела ее живой, на полиграфе.

- Сейчас нам необходимо провести одно очень нужное мероприятие - проверить на детекторе лжи подружку Даши Некрасовой, которая после занятий вышла с ней из школы, а потом пошла в сторону своего дома. Она последней видела Дашу живой. Тогда мы не могли это сделать, поскольку девочке было всего 12 лет. Возможно, тогда девочка что-то могла упустить из виду и не договорить. Нам надо развеять наши сомнения, - отмечал криминалист областного следственного комитета Дмитрий Саблин, который работал над поисками Даши. Но и это не принесло никакой ясности в произошедшее.

Такими ориентировками в 2008 году был заклеен практически весь город.

Зато активизировались всевозможные маги, гадалки и прочие аферисты – каждый из который выдвигал все новые версии, что могло случиться с Дашей. Их предположения даже всерьез проверяла полиция, но, увы, ничего не обнаруживала. Однако родные, десятки раз пережившие разочарование из-за поданной им ложной надежды, продолжают ждать своего любимого ребенка.

Через пять лет после исчезновения Даши в полиции взяли ДНК материал ее матери и занесли в федеральные базы. Если вдруг с девочкой случилось самое худшее и она погибла, то так смогут опознать тело. Но за все годы, что родные ждут Дашу домой, ни один тест еще не показал, что девочку нашли мертвой.

Весь город был обклеен листовками. Дашу активно искали несколько месяцев подряд. Фото: ВКонтакте

Сейчас пропавшей Даше уже 21 год. И каждый год ее старшая сестра делится с миром своей болью и верой в чудо.

- Каждый год, пока я живу, я буду вам напоминать. Каждый год, 9 апреля я буду напоминать, что в этот день ушла из школы и не вернулась домой девочка Даша, – пишет в соцсетях ее сестра. – Она вышла из школы, и больше никто и ничего о ней не знает. Ни полиция, ни следователи, ни экстрасенсы, ни гадалки, ни высшие силы. Никто! Если вы 13 лет назад видели то, что боялись рассказать, пожалуйста, скажите. Может, эти слова дадут нам хоть один маленький шанс найти человека. Маленького человека, который потерялся в этом большом мире. Пожалуйста, скажите. С этим очень тяжело жить.

Родные до сих пор надеются узнать, что случилось с их Дашей, и верят, что она вернется живой. Фото: ВКонтакте

В соцсетях до сих пор существует группа, посвященная поискам Даши Некрасовой, и она все еще действует. Каждый год под постом, который публикуют в годовщину исчезновения ребенка ее родственники, откликаются сотни неравнодушных, которые не забывают о трагедии и вместе с семьей Некрасовых верят, что Даша найдется.

Если вдруг найдется человек, готовый рассказать действительно значимые факты об исчезновении Даши Некрасовой, его просят позвонить в полицию по телефону 02 (112 – с сотового).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Истории пропавших в Омске детей, которых родители ждут дома даже спустя 7–8 лет

С начала 90-х, как рассказали в Следственном комитете, в Омской области пропали 24 ребенка. Установить их личности сейчас может только генетическая экспертиза – все они уже взрослые люди. Если, конечно, живы. Родителям даже спустя годы очень хочется в это верить. В Международный день пропавших детей «Комсомолка» вспомнила истории, которые не могут оставить равнодушными. Кто знает, вдруг так мы поможем родителям. По крайней мере, мы на это искренне надеемся. (Подробнее...)