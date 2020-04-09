«С этим очень тяжело жить»: Родные не теряют надежду найти юную омичку Дашу Некрасову, пропавшую 12 лет назад

Напомним, история семьи Некрасовых, у которой в 2008 году пропала 8-летняя дочь Даша, потрясла весь Омск. Фото ребенка в розовой курочке были расклеены повсеместно. Несколько дней над городом летали вертолеты, разыскивавшие девочку. Все безрезультатно.

За прошедшее с этого момента время в деле не появилось ни одной зацепки. Но Дашины родные до сих пор не теряют надежды найти омичку живой и, наконец, обнять ее, спустя столько лет разлуки.

– Каждый год, пока я живу, я буду вам напоминать, – пишет в соцсетях сестра Даши Некрасовой. – Каждый год, 9 апреля я буду напоминать, что в этот день ушла из школы и не вернулась домой девочка Даша, моя сестра. Она вышла из школы, и больше никто и ничего о ней не знает. Ни полиция, ни следователи, ни экстрасенсы, ни гадалки, ни высшие силы. Никто! Если вы 12 лет назад видели то, что боялись рассказать, пожалуйста, скажите. Может, эти слова дадут нам хоть один маленький шанс найти человека. Маленького человека, который потерялся в этом большом мире. С этим очень тяжело жить. Мы не знаем, где она сейчас и как она выглядит. Но плохих новостей нет, а значит, мы продолжаем надеяться, верить и ждать! Так Даша выглядела на фото в 2008 году, в год пропажи. Сейчас ей уже 20 лет, а значит, смотреть надо на девушек и обращать внимание на малейшие сходства. А может, она сама увидит пост и узнает, что мы ее ждем! Пожалуйста, помогите найти Дашу!

Фото: vk.com/omsk_live

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