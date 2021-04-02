Бывший в Омске бездомным пес Мишка уехал в Германию и стал меломаном

Мишка очень быстро освоился в новой для себя роли домашнего любимца. Фото: приют «Теремок»

Кто бы подумал, что в бродячем псе, который скитался по улицам Омска и умирал от голода, проснется самый настоящий музыкальный талант. А открылся он только потому, что появился человек, которому было дело до попавшего в беду хвостатого беспризорника.

Сначала мимо него не смогли пройти неравнодушные люди. Песика забрали с улицы в приют «Теремок». После того, как Мишку – так назвали питомца – отмыли, выяснилось, что он прекрасен. Несмотря на полное отсутствие аристократических корней, Михаил оказался обладателем яркой внешности. Причудливый рисунок на его шерсти создал элегантный черный фрак и белую манишку – хоть на концерт в Венскую оперу.

Фото омского пса запало в душу жителям Германии. Волонтеры проделали колоссальную работу, чтобы Мишка и его новая семья соединились. В итоге все получилось, на днях его новые хозяева прислали привет на видео теперь уже от своего пса. Рассказывают, что у него абсолютный слух.

- Кто бы мог подумать, что он еще и меломан – ценитель классической музыки. Его хозяева говорят, что он даже подпевает! – рассказывает волонтер Наталья из омского приюта «Теремок», кардинально изменившего жизнь Мишки.

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