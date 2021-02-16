Не успели коммунальщики окончательно расчистить улицы Омска от прошлых снегопадов, как в городе начался новый. Осадки зарядили с самого утра. По сообщениям синоптиков снегопад в Омске 16 февраля 2021 года закончится только к 16 часам вечера. Но, по сообщениям синоптиков, вся эта неделя будет снежной.Но уже сейчас дороги занесены крошкой, на дорогах очень скользко, автолюбители стараются ехать медленнее, чем обычно. Из-за этого уже в обед в Омске образовались 4-балльный пробке. Традиционно сложнее всего ситуация с трафиком в центре города. Из-за гололеда в городе произошло несколько аварий. К счастью, без серьезных последствий.Главная проблема сейчас: это сугробы вдоль обочин. Тяжелее всего ситуация обстоит в частном секторе Омска. Дома находятся у самой дороги, и жителям просто больше некуда отбрасывать снег от своих дверей. Из-за этого на многих магистралях сокращается количество полос, а значит и пропускная способность. Сотни дворников трудятся и убирают снег со дворов.В администрации уверяют: сейчас власти усилили контроль именно за уборкой придомовых территорий и межквартальных проездов. Обещают штрафовать управляющие компании и предпринимателей, который не чистят от снега свои участки.- По поручению мэра Омска Оксаны Фадиной мы усилили контроль за уборкой снега в том числе на придомовых территориях. В приоритете — взаимодействие с организациями, обслуживающими жилой фонд, а также оперативное реагирование на обращения горожан, - сказал глава Ленинского округа Дмитрий Зярко.Но и у самих дорожников не все ладится с работой. Проблему с уборкой Омска от снега недавно признала и мэр Оксана Фадина. Управлению дорожного хозяйства и благоустройства не хватает ни техники, ни людей. На днях мэр предложила привлекать к этой работе частные компании.- Здесь выделяем дополнительное финансирование именно на период февраль-март для усиления механизированной уборки снега. Ждём заявок от предприятий, кто готов по контрактам встать с нами плечом к плечу со своей спец. техникой, - сказала на днях Оксана Фадина.Она же предложила выделить дополнительно 43 миллиона рублей, чтобы как постараться как можно оперативнее очистить улицы Омска к весне. Эти деньги пойдут на ГСМ, аренду техники у частников и покупку реагентов. Основную работу по уборке власти проведут в феврале-марте.- Надеюсь, наши поступательные шаги в этом направлении будут заметны всем омичам, и любимый город встретит наступающую весну с комфортом, - заключила Оксана Фадина.