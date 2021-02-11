«Три дня сидим без воды, затопило весь подвал»: Омичи жалуются на коммунальную катастрофу в многоэтажке

Так проблемный дом сейчас выглядит изнутри. Фото: «ЧП Омск»

Жильцы старой пятиэтажки, расположенной в городке Нефтяников, вынуждены жить фактически в нечеловеческих условиях. Хрущевка на улице 50 лет Профсоюзов, 85, которая и раньше выглядела пугающе, сейчас превратилась в настоящие катакомбы.

В начале недели там прорвало трубу. Вся помощь коммунальщиков в решении этой проблемы, по словам жильцов, свелась к тому, что воду перекрыли и уехали.

– Третий день сидим без холодной воды, все парит. Управляющая нас послала, – рассказывают отчаявшиеся люди.

В доказательство происходящей прямо сейчас катастрофы автор поста, размещенного в соцсетях, прикрепил видео из их подъезда. Все помещение заполнено паром, на полу – вода, на стенах – иней.

«Комсомольская правда в Омске» выяснила, что до 2016 года дом обслуживала УК «Лидер».

– К счастью, мы от него избавились, – рассказала руководитель управляющей компании. – Дом очень проблемный. Жильцам, вообще, ничего не надо, почти никто не платит по квитанциям. Очень сложно было работать.

Оказалось, что на данный момент за дом, где произошла авария, отвечает УК «АртКлинингДомострой». Но ни на один из указанных на ее официальном сайте телефонов мы дозвониться не смогли – они отключены.

Тем временем ситуацию уже прокомментировали в областной Госжилинспекции.

– На данный момент работы по устранению аварийной ситуации продолжаются, – рассказали в ведомстве. – Обращаем ваше внимание на тот факт, что дом по адресу: улице 50 лет Профсоюзов, 85 признан аварийным. Это значительно осложняет ситуацию. Надеемся, что проблема будет решена в ближайшее время.