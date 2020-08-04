2020-08-04T14:31:39+03:00
Общество

В Омске в подъезде одной из пятиэтажек рухнула стена

Сейчас там проводится капитальный ремонт [фото]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
Поделиться:
Фото обрушившейся стеныФото обрушившейся стеныФото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

В одном из жилых домов обрушилась кирпичная стена в подъезде. Об этом сообщили местные жители в соцсетях, куда они выложили фото последствий. Люди рассказали, что все случилось 3 августа. К счастью, пока никто не пострадал.

На фотографиях видно, что осыпался внушительный кусок кирпичной кладки. В комментариях жители сообщают, что ждут результатов экспертизы, чтобы понять, насколько обрушение может быть опасным, и могут ли признать дом аварийным.

- Ждём как раз вторую экспертизу. Администрация не реагирует, жилинспекции не помогут, только могут оштрафовать УК. Поэтому и признаем аварийным, потому что дом оседает, - рассказывают жильцы.

По их же заявлениям, в доме сейчас проводятся работы по капремонту. Но объектами являются трубопровод и электричество. Без соответствующего заключения рабочие просто не имеют права ремонтировать стену. А не мешало бы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Райффайзенбанк подключил в пилотном режиме АЗС «Шелл» к Системе быстрых платежей
В Омске в подъезде одной из пятиэтажек рухнула стена
В Омске выбросы этилбензола превысили норму в три раза
Омичи бьют тревогу из-за вырубки деревьев при реконструкции набережной Оми
В Омской области «сторожевая» кошка сообщила хозяину об угоне машины
Сведения в Федресурс внесет нотариус
В омском оперштабе возобновили очное профессиональное обучение
Омич без денег угнал автомобиль, чтобы добраться к жене домой
«Вся мебель и квартира в золе»: Омичи снова жалуются на едкие выбросы
Подарки в интернет клубе Дары Востока.
В Омске выявили еще 107 случаев заражения коронавирусом, трое пациентов умерли
Стало известно, кто заменит Шенфельд в омской мэрии
«Я раскаиваюсь!»: Появилось видео допроса «Левобережного маньяка» в Омске
После жалоб жителей в Омске станет больше пунктов мониторинга за выбросами
В омской мэрии произошла еще одна громкая отставка
«Несправедливая потеря»: Главврач омской больницы умер, предположительно, от коронавируса
В Октябрьском округе пройдут гидравлические испытания тепловых сетей
Нарушителя оштрафовали
«Матч ТВ» покажет встречи «Спартак» — «Сочи» и «Ротор» - Зенит»
Стало известно, на что потратил деньги «Левобережный маньяк», нападавший на омичек ради украшений
Губернатор Бурков сделал заявление о начале учебного года в омских школах
Телеканал «Пятница!» возвращает Настю Ивлееву в «Орел и Решку»