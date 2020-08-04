В Омске в подъезде одной из пятиэтажек рухнула стена

4 Авг. 2020 2020-08-04T14:31:39+03:00

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В одном из жилых домов обрушилась кирпичная стена в подъезде. Об этом сообщили местные жители в соцсетях, куда они выложили фото последствий. Люди рассказали, что все случилось 3 августа. К счастью, пока никто не пострадал.

На фотографиях видно, что осыпался внушительный кусок кирпичной кладки. В комментариях жители сообщают, что ждут результатов экспертизы, чтобы понять, насколько обрушение может быть опасным, и могут ли признать дом аварийным.

- Ждём как раз вторую экспертизу. Администрация не реагирует, жилинспекции не помогут, только могут оштрафовать УК. Поэтому и признаем аварийным, потому что дом оседает, - рассказывают жильцы.

По их же заявлениям, в доме сейчас проводятся работы по капремонту. Но объектами являются трубопровод и электричество. Без соответствующего заключения рабочие просто не имеют права ремонтировать стену. А не мешало бы.

ИСТОЧНИК KP.RU