Несколько дней назад закончились новогодние выходные не только для взрослых, но и для детей. Ученики вернулись к очным занятиям в школах, а дошкольники вернулись в детские сады. Но не для всех начало новой учебной четверти оказалось приятным. В соцсетях омичи рассказывали, что в некоторых школах так холодно, что дети вынуждены сидеть на занятиях в куртках.- В 98-й школе очень холодно, – рассказывает в соцсетях автор поста. – Дети, как до Нового года учились одетые, так и после. Уроки сокращены, в классах ставят по 4 обогревателя... Куда еще пожаловаться, чтобы обратили внимание, что творится в школе?Тогда многие омичи подтвердили, что это далеко не единичный случай, и холод в классах после Нового года почувствовали во многих школах. На ситуацию обратила внимание и мэр Омска Оксана Фадина. Она попросила родителей сообщать ей в Instagram о проблемах с отоплением в школах.- Обращаюсь к вам: пишите в комментариях под этим постом, где на ваш взгляд температура для детей недопустима, - обратилась Фадина к омичам в своем посте.Многие родители в соцсетях предполагают, что такая неприятная ситуация могла сложится из-за банальной экономии. Омичи предполагают, что на длительных выходных в некоторых образовательных учреждениях могли отключить отопление, чтобы меньше платить за коммунальные услуги.В департаменте образования на контроль температурного режим обратили особое внимание. Жалобы на холод нужно направлять директору школы. Как сообщили в пресс-службе ведомства, специалисты департамента будут осуществлять проверки школ и детских садов, после которых составят план нормализации температурного режима. Омичам напоминают, что по санитарным нормам в образовательных учреждениях температура должна быть в столовой и классах не ниже +18, в спортзалах не ниже +17, в спальных помещениях не ниже +18, а в душевых не ниже +25.Специально для обработки жалоб омичей на нарушения температурного режима в департаменте образования организовали горячую линию, куда омичи могут направить свои жалобы:- для обращений во вопросам дошкольных учреждений: 21-22-71- для обращений по вопросам школ: 20-12-26- для обращение по вопросам учреждений дополнительного образования: 20-16-33