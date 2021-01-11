Родители омских школьников периодически жалуются в соцсетях на холод в образовательных учреждениях. Например, в школе № 98, расположенной в городке Нефтяников, ситуация и вовсе вопиющая: дети вынуждены сидеть на уроках в верхней одежде и рукавичках, а в классе стоит по несколько обогревателей. Причем эта история тянется еще с конца прошлого года.Мэр Омска Оксана Фадина призвала горожан обращаться с такими проблемы в ней лично.– Сегодня наши ребята пошли в школы и детские сады. И в мой адрес стали поступать обращения от вас о недопустимо низких температурах в классах и группах, – написала Фадина на своей странице в Instagram. – Обращаюсь к вам: пишите в комментариях под этим постом, где на ваш взгляд температура для детей недопустима. Прошу вас писать с указанием номера образовательного учреждения и конкретно – в чем состоит жалоба. Сделаю еженедельные личные рейды с выездом в день по несколько образовательных учреждений, проеду все за несколько недель. И будем формировать программу работ по мобилизации температурного графика.Под постом, размещенным час назад, омичи уже оставили 86 сообщений. Среди учреждений, где холодно, указаны лицеи №№ 29 и 166, школы №№ 63 и 98, садики №№ 5 и 292 и другие.