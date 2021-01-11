О том, что их дети вынуждены мерзнуть на уроках, рассказали родители учеников из школы в городке Нефтяников.– В 98-й школе очень холодно, – рассказывает в соцсетях автор поста. – Дети, как до Нового года учились одетые, так и после. Уроки сокращены, в классах ставят по 4 обогревателя... Куда еще пожаловаться, чтобы обратили внимание, что творится в школе?Другие омичи в комментариях рассказывают, что этот случай не единичный.– В прошлом году так же было, – пишет в комментарии Юлия Котлярова. – В нашей школе в этом году выдали предписание уменьшить сопло. В результате ещё в начале отопительного сезона при -5 на улице в кабинетах выше 14 градусов не поднималось. Тепловикам сообщили. Неделю они отписывались. Но все вернули, как было. Сразу в школе стало тепло. Идите к директору – это их забота. Если нет понимания, пишите в прокуратуру и минобр. Пусть разбираются, кто виноват.