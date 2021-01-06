Морозы, захватившие омскую область в первые дни новогодних праздников уже начинают понемногу спадать. Синоптики прогнозируют еще несколько дней холодов, а к концу новогодних каникул температура все же повысится до -13. В такую погоду можно будет смело выходить на прогулку и по достоинству оценить все новогодние развлечения, которые подготовили в парках и скверах для омичей в этом году.Активный отдых на свежем воздухе всегда полезен, но именно в зимний период омичи чаще обращаются с ушибами и растяжениями в травмпункты. Риски получения серьезных травм в зимний период все же увеличиваются. Об этом говорит заведующий травматологическим отделением №1 Клинического медико-хирургического центра Андрей Лифанов. В целом, как отмечает медик, большинства травм удается избежать, если проявлять здоровую осторожность.- Традиционно риск получить травму выше у пожилых людей. Дело в том, что с возрастом кости становятся более хрупкими и риск получения переломов значительно растет. Кроме того из-за сопутствующих соматических заболеваний у людей в возрасте часто есть нарушение координации, слабое зрение, слабый мышечный тонус. Поэтому зимой, когда скользко, у них повышается риск упасть и получить ушиб или перелом, - отмечает Андрей Лифанов.Даже если вы не поклонник активных видов спорта, то получить ушиб или перелом легко можно из-за гололедицы, постоянной зимней проблемы. Избежать нежелательных падений на обледенелых поверхностях поможет внимательность, осторожность и не скользкая обувь. Именно на ее выбор советуют обратить снимание медики. Сейчас множество производителей делают зимнюю обувь, подошва которой очень скользкая. Об этом стоит задуматься при покупке. Совсем избежать падений, наверное, ни у кого не выйдет. Поэтому во время них медики советуют как можно лучше сгруппироваться, чтобы минимизировать ущерб, и обязательно попытаться защитить голову. Именно травмы головы могут иметь серьезные последствия, отмечает медик.КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ В ТРАВМПУНКТБежать в больницу после каждого падения, конечно, не стоит. Возможно, все закончится обычным ушибом, синяк сойдет, а вы через неделю и не вспомните о случившемся. Но если боль не проходит или появляются серьезные симптомы, игнорировать и откладывать визит к врачу не стоит.- Если вы упали, появилась боль и она не проходит, а наоборот, нарастает в течение нескольких часов, либо появляются дополнительные симптомы – онемение конечности, либо нарушена функция конечности (не можете поднять руку, пошевелить пальцами, наступить на ногу) – это значит нужно обратиться к врачу. То есть все случаи, когда вы чувствуете, что с вами что-то не в порядке и ситуация ухудшается, то нужно обратиться за помощью к специалистам, - отмечает Андрей Лифанов.КАК ОКАЗАТЬ ПЕРВУЮ ПОМОЩЬ ПОСКОЛЬЗНУВШЕМУСЯЕсли вы увидели, что человек упал и не может самостоятельно подняться на скользкой дорожке, не проходите мимо. Подойдите и поинтересуйтесь, можете ли вы помочь. Если человек не может подняться самостоятельно, то есть риск навредить ему, пробуя перемещать его или ставя на ноги. В таких случаях медики советуют вызывать скорую. Зимние травмы опасны тем, что редко проявляют себя открыто. Даже самому пострадавшему бывает сложно понять, что у него болит.- Дело в том, что грамотную медицинскую помощь может оказать только человек с медицинским образованием. Если у вас нет специального образования, то здесь важно не навредить своими действиями. Если человек не может сам подняться, то нужно вызвать скорую помощь и дождаться пока она приедет, при этом передвигать пострадавшего не нужно. Пока ждете скорую, нужно укрыть человека, чтобы он не замерз, если это проезжая часть, то нужно оградить его от автомобилей, - рассказал об алгоритме действий Андрей Лифанов.