Катки в Омске 2020-2021: режим работы, сколько стоит прокат, работает ли фудкорт

В Омске можно покататься на коньках во всех районах города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Катки в Омске – одна из его главных зимних достопримечательностей, что вполне объяснимо. Многие горожане во время пандемии просто не смогут уехать на каникулы из-за карантинных ограничений, а у некоторых на это сейчас и нет денег. Но в зимнем сезоне 2020-2021 можно будет хорошо отдохнуть и не выезжая за пределы города. Будут работать как катки на открытом воздухе, так и в закрытых помещениях.

ЧТО НОВОГО?

На Зеленом острове в сезоне 2020-2021 открыли сразу три катка. Самый большой, площадью 550 квадратных метров, зальют за веревочным парком. Второй появится на хоккейной коробке, а третий – у микрорайона «Серебряный берег».

На самом «Красной звезде» катающихся будет развлекать маскот в костюме медведя. А все, кто сделают с ним фото, смогут поучаствовать в конкурсе, подробности здесь. Победителям обещают безлимитный абонемент на двоих.

На катке в парке 30-летия ВЛКСМ решили сохранить полюбившуюся омичам прошлогоднюю идею с красочным и необычным освещением.

Посетителей «Красной звезды» приглашают поучаствовать в фотоконкурсе. Фото: admomsk.ru

РЕЖИМ РАБОТЫ КАТКОВ, СТОИМОСТЬ ПРОКАТА

Открытые катки

Стадион «Красная Звезда» на улице Масленникова, 142.

Время работы: вторник-пятница – с 18.00 до 22.00, суббота – с 17.00 до 22.00, воскресенье – с 14.00 до 22.00.

Стоимость посещения: дети до 6 лет – бесплатно; взрослые в будни – 50 рублей, в выходные – 100 рублей. Отдельно придется оплатить прокат: для детей до 6 лет – 50 рублей, для взрослых – 100 рублей.

Контакты: т. 36-49-91.

Парк им. 30-летия ВЛКСМ на улице Масленникова, 136.

Время работы: ежедневно с 11:00 до 23.00;

Стоимость посещения: понедельник-пятница до 17.00 дети – 50 рублей, взрослые – 100 рублей. Будни после 17.00 и выходные дети 100 рублей, взрослые – 150 рублей. Прокат коньков – 100 рублей.

Контакты: 90–41–18

Фото: admomsk.ru

Зеленый остров на улице Старозагородная роща, 10.

Время работы: ежедневно с 12.00 до 20.00.

Стоимость посещения: 40 рублей. Прокат: дети до 14 лет и льготники – 60 рублей, взрослые – 110 рублей.

Контакты: 25–47–23

Стадион «Юность» на улице Богдана Хмельницкого, 223.

Время работы: вторник-пятница с 17.00 до 22.00, суббота и воскресенье с 14.00 до 22.00.

Стоимость посещения: дети до 6 лет – бесплатно, взрослым – 100 рублей. Прокат коньков для детей до 7 лет – 70 рублей, для взрослых – 140 рублей.

Контакты: 32-22-17.

Фото: admomsk.ru

Стадион «Энергия» на улица Челюскинцев, 98/1.

Время работы: понедельник-пятница – с 18.00 до 21.00, суббота – с 14.00 до 21.00, воскресенье – с 13.00 до 21.00.

Стоимость посещения: дети до 14 лет – 50 рублей, взрослые 100 рублей. Прокат коньков: 120 рублей.

Контакты: 78-48-35

Центр досуга «Азарт» на улице Завертяева, 5.

Время работы: вторник-четверг – с 13.00 до 20.00, суббота и воскресенье – с 11.00 до 21.00.

Стоимость посещения: дети до 4 лет – бесплатно, взрослые – 80 рублей. Прокат: дети до 12 лет 70 рублей, взрослые – 100 рублей.

Контакты: 50-93-35.

Фото: admomsk.ru

Филиал центра ледового спорта на улице Березовой, 4.

Время работы: ежедневно с 10.00 до 18.00.

Стоимость посещения: 30 рублей. Прокат: взрослые – 100 рублей; льготники, школьники – 60 рублей; студенты – 70 рублей; семейные катания 300 рублей за 1,5 часа.

Контакты: 23-48-83.

Фото: admomsk.ru

Стадион «Авангард» на улице 25 лет Октября, 4.

Время работы: вторник-пятница – с 15.00 до 21.00, суббота и воскресенье – с 12.00 до 21.00.

Стоимость посещения: дети – 80 рублей, взрослые – 100 рублей. Прокат и выход на лед: дети до 14 лет – 150 рублей, для взрослых – 200 рублей.

Контакты: 45-33-03.

Стадион «Динамо» на улице Интернациональной, 4.

Время работы: понедельник-пятница – с 17.00 до 21.00, суббота и воскресенье – с 12.00 до 21.00.

Стоимость посещения: дети – 70 рублей, взрослые – 100 рублей. Прокат – 150 рублей, выход на лед для взрослых – 100 рублей, для детей – 70 рублей.

Контакты: 25-45-53.

Крытые катки

Ледовая арена им. Киселева на улице 70 лет Октября, 8/1.

Время работы: суббота и воскресенье – с 15.45 до 16.45, с 18.15 до 19.15. Ночные катания в субботу – с 23.15 до 1.15.

Стоимость посещения: выход на лед для детей до 6 лет – 50 рублей, для детей 6-14 лет – 100 рублей, для взрослых – 150 рублей. Прокат – 80 рублей.

Контакты: 76–17–32

Ледовый дворец спорта им. Фетисова на улице 8-й Восточной, 22.

Время работы: пятница и суббота с 21.30 до 00.30, воскресенье с 17.15 до 18.15, с 18.45 до 19.45.

Стоимость посещения: в воскресенье – 150 рублей, ночные катания в пятницу и субботу – 250 рублей. Прокат коньков – 120 рублей.

Контакты: 78-44-48

Ледовый дворец спорта им. Кожевникова на улице 6-й Станционной, 2/4.

Время посещения: суббота – с 15.00 до 16.00, с 17.30 до 18.30, воскресенье – с 15.00 до 16.00, с 17.30 до 18.30.

Стоимость посещения: дети 6-14 лет – 100 рублей, взрослые – 150 рублей. Прокат – 80 рублей.

Контакты: 42–06–47

ОГРАНИЧЕНИЯ

Почти на всех крупных омских катках будут открыты фудкорты. Однако пандемия внесла свои коррективы и в их работу. К счастью, их будет не так уж много.

В сезоне 2020-2021 катки в Омске будут работать в соответствии с требованиями по недопущению распространения коронавирусной инфекции. В зонах проката коньков и на фудкортах нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции, обязательно соблюдение масочного режима, обработка рук специальными дезинфицирующими средствами при входе в помещение.

Также посетителей катков будут информировать о важности соблюдении правил профилактики новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Где еще можно погулять на новогодние каникулы можно узнать, посмотрев интерактивную карту здесь.

Расценки на другие услуги в городских парках размещены здесь.