Этой зимой на Зеленом острове в Омске зальют три катка

На Зеленом острове зальют три катка. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске вернулись к обсуждению планов по масштабной реконструкции Зеленого острова. Подробно «Комсомольская правда в Омске» писала об этом здесь.

Напомним, проект намерены реализовывать в три этапа – с 2021 по 2023 год. По замыслу авторов, любимый парк омичей станет единым целым с новой набережной, протяженностью 14 км.

Выступавшая на пресс-конференции начальник Управления формирования комфортной городской среды Омска Юлия Ильчук рассказала, что во время подготовительного этапа в парке уже вырублены аварийные деревья. По программе «Формирование комфортной городской среды» будет сделаны дорожки, установалены вазоны и проведено озеленение.

На все остальные проекты, в том числе установку новых аттракционов, деньги еще предстоит найти.

Директор Центра компетенций по вопросам городской среды Алексей Сокин сообщил, что в проектах значится и розарий, который хотят разбить на входной группе между «Евромедом» и бывшим кафе «Островок».

Также он рассказал, что уже этой зимой на Зеленом острове разместят три катка. Самый большой, площадью 550 квадратных метров, зальют за веревочным парком. Второй появится на хоккейной коробке, а третий – у микрорайона «Серебряный берег».

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