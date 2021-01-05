Новый 2021 год встретил омичей аномальными холодами. По данным Обь-Иртышского УГМС, омичи уже пережили несколько экстремально холодных ночей, а общая температура была на 15-20 градусов ниже нормы.Прошлой ночью, по данным синоптиков, температура как в Омске, так и в области понизилась до -34...-40 градусов. В Омске температура падала до -38, а холоднее всего было в Оконешниковском районе и Васисе, там столбик термометра показывал -40.- Погоду на территории Омской области определяет холодный арктический воздух. С 5 января атмосферное давление начнет падать, но местами аномально-холодная погода сохранится. Температура воздуха ночью, в том числе 7 января, будет понижаться до -25…-30°, в отдельных районах -35…- 37°, днем -20… -25°. И без существенных осадков, - рассказала о влиянии на омскую погоду начальник ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС» Наталия Криворучко.Действительно, долгосрочные прогнозы говорят о том, что морозы начинают отступать. Дневная температура начинает повышаться и будет около -23...-25 градусов. В ближайшие дни еще возможны заморозки по ночам, но уже к выходным начнет ощутимо теплеть. Синоптики обещают снег и повышение температуры до -13...-14 градусов днем.