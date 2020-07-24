Следком возбудил уголовное дело после вспышки COVID-19 в омском доме престарелых

В Нежинском геронтологическом центре произошла массовая вспышка коронавируса. С начала пандемии смертельно опасной – особенно для людей такого возраста, которые содержатся в доме престарелых – заразились под сотню человек. При этом из 294 постояльцев тесты на COVID-19 оказались фактически у каждого шестого. Пятерых, к сожалению, спасти не удалось. В учреждении тогда заверили прессу: хоть у бабушек и дедушек и был ковид, умерли они совсем от других болезней.

В региональном Следственном комитете такому объяснению не поверили, и теперь к безалаберным сотрудникам дома престарелых возникли очень серьезные вопросы.

– По версии следствия, с марта по июль 2020 года вследствие ненадлежащего и небрежного исполнения работниками геронтологического центра должностных обязанностей были допущены нарушения санитарно-эпидемиологических требований, которые привели к заражению коронавирусной инфекцией не менее 47 престарелых постояльцев центра и 19 работников этого учреждения, – рассказали в областном СУ СК. – В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и виновных лиц.

По факту массового заражения коронавирусом в доме престарелых уже возбудили уголовное дело о халатности.

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