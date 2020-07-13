СМИ: В Омском доме престарелых от коронавируса умерли 5 человек

13 Июль 2020 2020-07-13T19:25:59+03:00

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Появилась информация о 5 умерших от коронавируса в одном из омских домов престарелых. Об этом сообщает со ссылкой на региональный Минтруда НГС. Речь идёт о Нежинском геронтологическом центре на улице 5-я Марьяновская в Омске.

По неподтвержденным пока данным, там из 294 человек коронавирус подтвердился у 49 человек. Все сотрудники и постояльцы уже сдали тест на коронавирус. Нескольким уже удалось вылечиться от COVID-19. Учреждение было закрыто на карантин в первых числах июня после выявленной там вспышки коронавируса.

В омском минздраве не стали подтверждать информацию о смерти 5 человек в доме престарелых и рекомендовали обратиться в региональный Минтруда, так как на территории Нежинского геронтологического центра есть своя лицензированная больница. Однако минтруда был недоступен для оперативного комментария.

ИСТОЧНИК KP.RU