2020-07-21T14:30:19+03:00
Общество

На какое число могут перенести акцию «Бессмертный полк» 2020 в Омске: шествие состоится в будущем году

Акцию «Бессмертный полк 2020» в Омске отложили до следующей весны. Памятное шествие пройдет 9 мая 2021 года
Анна МИКУЛА
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Фото: vk.com/omskpolk2018Фото: vk.com/omskpolk2018
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В планы по празднованию 75-летия со дня Победы в Великой Отечественной войне существенные коррективы изменила пандемия коронавируса. Даже «Бессмертный полк» 9 мая в Омске, как и по всей стране, провели онлайн. Традиционное шествие, которое собирает на улицах города тысячи людей, решили перенести на 26 июля, когда отмечается День ВМФ. Но, судя по тому, как развивается ситуация с распространением COVID-19, и от этой даты пришлось отказаться - пока проводить массовые мероприятия еще очень опасно. В регионе ежедневно выявляют более сотни новых заразившихся. Ковид унес жизни уже 52 омичей.

Окончательное решение об отмене в этом году оффлайн-шествия «Бессмертный полк» накануне принял президент Владимир Путин.

– Как бы нам не хотелось, но придется перенести мероприятие на следующий год. Я до последнего консультировался со специалистами, с учеными, свой график даже выстроил, чтобы побывать на параде в Питере и прилететь успеть на Красную площадь, – сказал президент, пообещав, что шествие пройдет «широко, мощно, по достоинству, красиво».

На какое число могут перенести акцию «Бессмертный полк-2020» в Омске, обсуждалось долго. Одной из них основных дат называли день окончания Второй мировой войны – 2 сентября. Но сопредседатель Центрального штаба движения актер Василий Лановой предложил отложить мероприятие на год. Уже известно, что памятное шествие состоится лишь 9 мая 2021 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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