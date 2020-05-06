Стало известно, как и когда пройдет «Бессмертный полк» в Омске в 2020 году

Уже через несколько дней наступит дата, к которой россияне готовились заранее – 75 лет со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Однако из-за пандемии коронавируса, все массовые мероприятия в этот день отменены. Возможно, именно так – без громких лозунгов, вспоминая своих близких ветеранов в тишине – и надо отмечать этот праздник со слезами на глазах.

Набравшее популярность во всем мире шествие «Бессмертный полк» в этом году переносится, но не отменяется.

– Если вся эта история с коронавирусом закончится, мы надеемся пройти по улицам в годовщину окончания Второй мировой войны – 2 сентября, – рассказала «Комсомолке» куратор акции в Омской области, командир отряда «Поиск» Галина Кудря.

А пока в акции можно поучаствовать онлайн. Для этого надо отправить фото дедушки или бабушки фронтовиков, а также свое фото и небольшой рассказ о жизни вашего родственника-героя. Сделать это можно на одном из этих порталов:

– «Бессмертный полк онлайн»;

– «Бессмертный полк онлайн» в «Одноклассниках»;

– «Бессмертный полк-онлайн» во «ВКонтакте»;

Также узнать подробности можно круглосуточно, позвонив на горячую линию акции по номеру 8 - 800 - 20 - 1945 - 0.

История каждого ветерана будет занесена на интерактивную карту мира и узнать о ней сможет любой человек в любой точке земного шара. Жизненный путь фронтовиков будут вечно храниться в созданном в этом году «Банке памяти».

– 8 мая всем, кто подал заявки, должно прийти смс с подтверждением, – продолжает Галина Кудря. – Более того, там будет даже указано точное время, когда покажут вашу историю. Планируется, что трансляция начнется с Дальнего Востока в 11 утра 9 мая. А в 7 часов вечера по московскому времени все желающие могут выйти с портретом фронтовика на балкон или подойти к окну и почтить их память минутой молчания. А в 19.01 участникам акции предлагается спеть «День Победы».

Трансляцию можно посмотреть здесь.

Также организаторы «Бессмертного полка» придумали специальную рамку, которую можно установить на своей аватарке в соцсетях. Получить ее можно здесь.

Омичи смогут поучаствовать еще в одном мероприятии, посвященном памяти фронтовиков – «Окна Победы». Стекла своих квартир предлагается украсить праздничными надписями и разместить там фото своих близких, которые подарили нам Победу. Скачать трафареты рисунков и надписей, а также поделиться результатом работ можно здесь.

Кроме того, можно выложить такие фото в соцсетях с хэштэгом #Бессмертный полк или #ОКНА_ПОБЕДЫ, либо на электронный адрес: poisk.omsk@mail.ru.

– Сейчас нам на почту ежедневно приходят десятки таких посланий, едва успеваем все разбирать, – рассказывает Галина Кудря. – Омичи очень активно откликнулись на эту инициативу – люди украшают к 9 Мая не только свои квартиры – целые подъезды. Много видеороликов с рассказами о фронтовиках. К сожалению, сейчас наш поисковый отряд не может работать в обычном режиме, но мы принимаем заявки на поиск информации о без вести пропавших омичах – участниках Великой Отечественной войны.