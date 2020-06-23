2020-06-23T14:16:04+03:00
Общество

Как омичам уехать домой после салюта в день Парада Победы 24 июня 2020

Власти подготовят специальные автобусы, которые будут ходить до полуночи [расписание]
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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ФотоФотоФото: Евгений СВЕТЛЫЙ
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24 июня состоится Парад Победы, после которого в 23:00 с трех точек Омска устроят праздничный салют. Горожане смогут увидеть парад и фейерверк, но власти призывают наблюдать дома из-за угрозы распространения коронавируса. Парад обещают транслировать в прямом эфире по телеканалам. Напомним, что для его проведения с 7:00 до 14:00 перекроют несколько улиц:

Эти улицы будут перекрыты 24 июня из-за Парада Победы. Фото: c cайта 2ГИС

Эти улицы будут перекрыты 24 июня из-за Парада Победы.Фото: c cайта 2ГИС

ул. Красный Путь (от Фрунзе до ул. Интернациональная)

ул. Чапаева (от ул. Певцова до ул. красный Путь)

ул. Коммунистическая (от ул. Певцова до ул. Красный Путь)

ул. Интернациональная (от ул. Красный Путь до ул. Герцена)

ул. Орджоникидзе (от ул. Фрунзе до ул.. Интернациональная)

ул. Ленина (от ул. Интернациональная до ул. Партизанской, включая Соборную площадь и Банковский переулок)

ул. Ивана Алексеева (от Соборной площади до ул. Красина)

ул. Тарская (от ул. Ленина до ул. Красина)

ул. Герцена (от ул. Интернациональной до ул. Ленина)

Схема движения общественного транспорта с 7:00 до 14:00 тоже будет изменена из-за перекрытия дорог:

- троллейбусы №2 и №4 отменят;

- маршруты №20Н, 22, 33, 59, 69, 73, 109, 110, 31Н, 307, 323, 335, 346, 385, 394, 424, 434, 470, 514 направят в объезд по 7 северной

- маршруты №23, 24, 28 (78), 64, 95, 212, 225, 331, 500, 503 поедут по мосту им. 60 лет победы через улицу Фрунзе;

- маршруты №63, 386, 387 направят с ул. Орджоникидзе по ул. Фрунзе;

- маршрут № 62 направят по ул. Лермонтова, Юбилейному мосту и ул. Пртизанской;

- маршрут №34 проедет по ул. Фрунзе, Гусарова, Интернациональной и вернется на ул. Герцена;

маршрут №2 пройдет по ул. 7 Северной, Герцена, Интернациональной и Гагарина;

Фейерверк в этом году специально сделали высотным, чтобы его можно было видеть практически из любой точки города. Для тех, кто все же решит отправиться в места залпов организуют дополнительный транспорт в трех направлениях.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации со ссылкой на департамент транспорта, автобусы подъедут к местам отправления заранее. Транспорт сделает рейсы в следующих направлениях:

От остановки "ДК им. Малунцева":

- автобус №33 до ул. Бархатовой

- автобус №69 до ул. Стрельникова

- автобус№29 до мкр. "Первокирпичный" по ул. 21 Амурская

автобус №14 до 12-ого микрорайона, пос. "Николаевка"

троллейбус №4 до ЖД вокзала

троллейбус №2 до ул. 10 лет Октября

троллейбус №67 до пос. "Солнечный"

От остановки "Цирк":

троллейбус №3 до пос. Чкаловский

троллейбус №4 до пос. Ермак

троллейбус №7 до пос. Солнечный

автобус №89 до ул. Гашека

автобус №125 до ПО "Иртыш" с проездом через ЖД вокзал, мкр. "Новая Станица", пос. Армейский (с заездом на ул. Лобкова), мкр. Входной

От остановки "ул. Рабиновича":

- автобус №45 до Старого Кировска

- автобус №17 до пос. Новостройка

- автобус №26 до пос. Светлый и пос. Чкаловский

- автобус №63 до МСЧ-9

- автобус №95 до ул. Гашека

- автобус №33 до ул. 3-я Железнодорожная

- автобус №79 до ул. Бархатовой

- автобус №51 до пос. Амурский, СНТ "Березка"

- автобус №46 до пос. Амурский, Онкодиспансер

- автобус №22 по пос. Чкаловский по ул. 10 лет Октября

- автобус №94 до пос. Степной через пос. Солнечный (мост им. 60 лет Победы), пос. Солнечный (мост им. 60 лет ВЛКСМ), мкр. Первокирпичный, мкр. Загородный

- автобус №34 до пос. Большие Поля

- автобус №110 до ул. Бархатовой

- автобус №69 до ул. Стрельникова

- троллейбус №4 до ЖД вокзала

Омичам напоминают о необходимости соблюдения масочного режима во время проезда в общественном транспорте и посещения массовых мероприятий.

ИСТОЧНИК KP.RU

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