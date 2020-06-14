Как пройдет Парад Победы в Омске 24 июня 2020 года: что увидим на Соборной

Стала известна примерная программа Парада Победы 24 июня 2020 в Омске. Его, напомним, перенесли с 9 Мая из-за пандемии коронавируса. На Соборной площади пройдет смотр войск и проедет военная техника. Он начнется в 10:00. Однако по понятным причинам в этом году все будет менее масштабно. Об этом может говорить даже то, что решено не устраивать репетиций Парада. Лишний массовый сбор людей сейчас властям ни к чему.

Губернатор Александр Бурков сообщал накануне Парада, что у него были договоренности с Минобороны о проведении в Омске авиашоу. До недавнего времени его судьба была неизвестна - власти хранили молчание. И вот стало известно, что авиашоу все же состоится. Информацию об этом подтвердили в Росавиации. Помимо Омска самолеты покажут фигуры высшего пилотажа 24 июня еще в 8 городах.

– По информации ФГУП «Госкопорация по ОрВД» на 11 июня, предполагается проведение воздушных парадов, посвященных 75-й годовщине Победы в ВОВ, в городах Российской Федерации: в Санкт-Петербурге, Хабаровске, Владивостоке, Чите, Новосибирске, Омске, Севастополе, Самаре, Туле, – говорится в сообщении Росавиации.

Но непонятным остается статус Парада Победы: это публичное массовое мероприятие, на которое зовут омичей или же все обойдется телевизионной трансляцией. В Москве, например, власти уже попросили жителей не приходить на Красную Площадь. В Омске же пока ясности нет: с участием зрителей пройдет Парад Победы или без них. Под вопросом и участие ветеранов ВОВ - организаторы в нынешней ситуации очень опасаются за их здоровье.

КСТАТИ

Где пройдет салют?

1. На набережной у гостиницы «Омск»;

2. на Набережной Тухачевского;

3. напротив Советского парка.

ДОСЛОВНО

«Нет задачи отметить праздник любой ценой»

- Нет задачи отметить праздник любой ценой. Если ситуация будет критическая, сложная, тогда, наверное, найдут какие-то другие формы празднования. Возможно, парад будет перенесен, - еще в середине апреля говорил омский губернатор Александр Бурков. - Всё возможно. Мы должны быть ко всему готовы. Для нас главное то, что Победа – в душе, в сердцах людей. Как отпраздновать – мы всегда найдем варианты.