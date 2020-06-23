2020-06-23T10:23:22+03:00
Общество

Из-за праздничного салюта и Парада Победы 24 июня в Омске перекроют дороги

Фейерверки запустят в 3 точках
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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Омичам все же разрешили прийти на Соборную площадь с соблюдением ряда санитарных требований.Омичам все же разрешили прийти на Соборную площадь с соблюдением ряда санитарных требований.Фото: пресс-служба правительства Омской области
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24 июня в Омске пройдет Парад Победы и праздничный салют в честь 75-летия Победы. Фейерверк запланирован на 22:00. Его запустят в 3 точках города: в Советском парке, на набережной Тухачевского и у гостиницы "Омск". Из-за этого движение перекроют на следующих улицах:

Иртышская набережная (от Ленинградского моста до ул.Рождественского;

ул. Ленина ( от Иртышской набережной до дома №1 на Ленинградской площади);

ул. Циолковского (от Иртышской набережной до ул. пр.К.Маркса);

ул. Крылова (от Иртышской набережной до ул. Серова);

ул. Кемеровская (от Набережной Тухачевского до ул. Красный Путь);

набережная Тухачевского ( от ул.Кемеровской до дома №18 по набережной Тухачевского);

ул. Андрианова (от ул. Тварковского до бульвара Инженеров);

проезд от пр. Мира до ул. Андрианова;

проспект Культуры (от ул. Андрианова до пр.Мира);

Также будет запрещена парковка личного транспорта в указанных местах с 10:00 до полуночи.

Ознакомиться с программой Парада Победы можно здесь. Ранее власти сообщали, что он пройдет без зрителей, однако позже омичам все же разрешили прийти на Соборную площадь с соблюдением ряда санитарных требований: при наличии масок, перчаток и санитайзера. В Параде Победы 24 июня примут участие всего 4 ветерана. Сделано это для безопасности фронтовиков. Организаторы решили не рисковать их здоровьем в непростой эпидемиологической ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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