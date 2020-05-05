«Это не лезет ни в какие рамки»: Глава омского минздрава возмутилась очередью из врачей при сдаче тестов на covid-19

Министр здравоохранения Омской области Ирина Солдатова прокомментировала ситуацию с Горбольницей №1 имени Кабанова. Напомним, там выявили случаи инфицирования коронавирусом среди пациентов или персонала. Из-за этого клинику вместе с врачами и больными вынужденно закрыли на карантин. По словам министра, в минздраве понимали: рано или поздно медики одной из больниц заразятся. В ведомстве уверяют: ситуация под контролем.

- Рисков и опасений, что вспышка будет более масштабной, у нас практически нет. На сегодняшний день обследованы 70% врачей и персонала. Предварительные результаты отрицательные, - сказала Ирина Солдатова.

Ранее стало известно, что в омских больницах заразились уже 16 медиков. По информации министра, это 4 врача, и 12 специалистов младшего и среднего звена. Все они находятся под наблюдением, у 14 нет никаких клинических проявлений болезни, 2 человека госпитализированы.

Социальные сети облетело и скандальное фото, на котором толпа медиков из Горбольницы №1 выстроилась на экстренную сдачу анализов на covid-19. Около 50 врачей стоят на расстоянии вытянутой руки и без масок. Ни о какой безопасности нет и речи. Министр Ирина Солдатова возмущена ситуацией.

Вот в такой давке и без масок врачи сдавали тесты на коронавирус.Фото: ВКонтакте

- Надо ли делать медикам сдавать тесты на коронавирус в кратчайшие сроки – да, надо, чтобы защитить их семьи, их дома. Чем раньше лечим – тем лучше эффект от терапии. Но организовывать процесс можно по-разному и то, что вчера происходило на территории Горбольницы № 1 не входит ни в какие рамки, - раскритиковала за созданные очереди Солдатова руководство больницы, закрытой на карантин. - Ни в рамки безопасности, ни в схему маршрутизации и, как только мы увидели эту картину, спасибо СМИ, сразу же выехали на место, и была выстроена четкая схема маршрутизации, за 10-15 минут проблема была снята.

Видимо, из-за этой ситуации главврач больницы Георгий Соболев уволен.

- Он не смог уберечь свой коллектив и не смог принять нужные меры эпидемиологической безопасности, - прокомментировала его отставку министр. - Хотелось бы отметить, что у нас в некоторых медицинских учреждениях были случаи коронавируса. Мы закрывали отделения, переводили пациентов, проводили дезинфекцию, обследовали. Медицинский персонал и это все прекращалось при соблюдении всех требований к режиму. Это неизбежная ситуация и подобных сбоев быть не должно.

Высказала Ирина Солдатова и свое отношение к дисциплине омичей, которые не соблюдают режим самоизоляции.

- Особо подчеркну, что у нас сегодня около 1200 свободных коек для коронавирусных пациентов, мы готовы, мы стоим на страже, но еще обращаюсь к населению Омской области: оставайтесь дома, соблюдайте меры самоизоляции. Мы сегодня пожинаем плоды бурных теплых выходных, которые были 2 недели назад. Сейчас опять выходные. Пожалуйста, помогите врачам. Оставайтесь дома, - добавила глава минздрава.