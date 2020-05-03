2020-05-03T17:17:05+03:00
Общество

В омской горбольнице № 1 несколько медиков могли заразиться коронавирусом

Пульмонологию уже перераспределяют по другим больницам, отделение дезинфицируют
Анна МИКУЛА
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У врача и медсестры из ГБ № 1 подозрение на коронавирус.У врача и медсестры из ГБ № 1 подозрение на коронавирус.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сегодня, 3 мая, в Telegram-канале «ОмГорСовет»

появилась новость о карантине, введенном в горбольнице № 1 имени Кабанова из-за врача и медсестры, заболевших коронавирусом.

В областном минздраве информацию комментируют пока осторожно:

– На данный момент происходит перераспределение пациентов пульмонологического отделения ГБ № 1 по лечебным учреждениям соответствующего профиля, – говорится в официальном сообщении ведомства. – Данная мера необходима в связи с подозрением попадания в отделение COVID-19. В течение суток в отделении будет произведена санобработка, и в ближайшее время оно обязательно возобновит свою работу.

Дополнительные подробности обещают сообщить после получения результатов анализов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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