В омской горбольнице № 1 несколько медиков могли заразиться коронавирусом
Сегодня, 3 мая, в Telegram-канале «ОмГорСовет»
появилась новость о карантине, введенном в горбольнице № 1 имени Кабанова из-за врача и медсестры, заболевших коронавирусом.
В областном минздраве информацию комментируют пока осторожно:
– На данный момент происходит перераспределение пациентов пульмонологического отделения ГБ № 1 по лечебным учреждениям соответствующего профиля, – говорится в официальном сообщении ведомства. – Данная мера необходима в связи с подозрением попадания в отделение COVID-19. В течение суток в отделении будет произведена санобработка, и в ближайшее время оно обязательно возобновит свою работу.
Дополнительные подробности обещают сообщить после получения результатов анализов.
ИСТОЧНИК KP.RU
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