2020-05-05T05:43:41+03:00
Общество

В Омске из-за вспышки коронавируса больницу закрыли на карантин вместе с врачами и пациентами

А медики выстроились в огромные очереди, чтобы сдать анализ на COVID-19
Станислав МУХИН
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Врачей больницы направили сдавать тесты на коронавирус - около 50 человек выстроились в огромную очередь.Врачей больницы направили сдавать тесты на коронавирус - около 50 человек выстроились в огромную очередь.Фото: ВКонтакте
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Распространение коронавируса в Омске выходит на новые рубежи. Вслед за рекордным приростом заразившихся за одни сутки в количестве 34 человек мог появиться и первый очаг, которого в омском минздраве так сильно боялись. Сразу несколько врачей и пациентов, возможно, заразились в Городской клинической больнице №1 имени Кабанова. Эту информацию уже подтвердили в ведомстве. Сколько именно человек могли заболеть COVID-19, пока не сообщается. Однако в минздраве решили закрыть больницу на карантин вместе с ее врачами и 417 пациентами. Власти комментируют ситуацию осторожно.

- Городская клиническая больница № 1 им. Кабанова временно приостанавливает прием новых пациентов. Имеется высокий риск быстрого распространения COVID-19 и чтобы это предотвратить - учреждение закрывается на двухнедельный карантин. Все пациенты продолжат лечение, а медицинские работники как и прежде будут выполнять свой профессиональный долг, но все это будет в изолированном режиме. Угрозы заражения нет! - сообщила министр здравоохранения Омской области.

В соцсетях появились фото огромной очереди врачей, которые выстроились сдавать тест на коронавирус. Некоторые приводили на проверку и членов своей семьи, с которыми они контактировали. Многих омичей смутило, что все медики стоят в огромной толпе - безопасная дистанция в ней не соблюдается.

- Нам важно как можно быстрее провести обследование, обезопасить каждого!!! К сожалению, во время пандемии возможность попадания инфекции есть в любом стационаре, никто от этого не застрахован и предвидеть такую ситуацию практически невозможно! Но в наших силах оперативно предпринять все необходимые меры! - добавила министр Ирина Солдатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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