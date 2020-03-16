2020-03-16T09:00:34+03:00
Общество

В Омске уже 184 человека проверили на коронавирус

Тем временем в аптеках закончились маски и антисептики
Анна МИКУЛА
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В Омске уже 184 человека проверили на коронавирус.В Омске уже 184 человека проверили на коронавирус.Фото: Артем КИЛЬКИН
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В мире продолжает распространяться коронавирус. В Москве уже несколько дней дети могут не ходить в школу по решению родителей. Также решается вопрос о том, чтобы разрешить взрослым людям работать из дома.

В Омске пока не выявили ни одного случая заражения этой опасной инфекцией. Тем не менее, чтобы избежать беды, при малейшем подозрении проверяют всех заболевших ОРВИ. Под особым контролем – вернувшиеся из азиатских и части европейских стран.

По информации областного минздрава, на данный момент с подозрением на коронавирус были госпитализированы 184 человека. Ни у кого из них диагноз в итоге не подтвердился. Тем временем омичи начали массово скупать средства защиты от опасной заразы – в аптеках уже несколько дней наблюдается дефицит медицинских масок и антисептиков.

Накануне людей напугала и другая информация – у пятерых вахтовиков, которые ехали на поезде из Омска, обнаружили признаки смертельного вируса. Соответствующий документ появился в Telegram-канале «ЧП Тюмень». Но у областном минздраве «Комсомолке» рассказали, что коронавирус у этих пациентов также уже исключили.

В свою очередь обезопасить своих жителей решил и Казахстан. Теперь омичи смогут попасть в соседнее государство только по загранпаспорту. По такому же документу теперь смогут въехать в Россию и казахстанцы.

Ограничение начало действовать сегодня, 16 марта, в 00.00, сообщает омское пограничное управление УФСБ. Уже приехавшие в Казахстан россияне и находящиеся в России казахстанцы могут пройти погранконтроль по тем документами, с которыми въезжали в соседнее государство.

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Супругов из Омска, летевших из Филиппин через Японию, госпитализировали с подозрением на коронавирус

Сразу у двоих омичей заподозрили коронавирус. Симптомы болезни у них выявили после обращения сибирячки в поликлинику. Женщина жаловалась на простуду и ОРВИ. Однако во время осмотра врачи засомневались в этом диагнозе. Во время разговора с пациенткой стало ясно, что она недавно приехала из Филиппин. Причем была там с мужем и летела через Японию. В обеих странах не самая благополучная обстановка в плане коронавируса. (Далее...)

ИСТОЧНИК KP.RU

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