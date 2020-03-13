2020-03-13T13:23:42+03:00
Общество

Супругов из Омска, летевших из Филиппин через Японию, госпитализировали с подозрением на коронавирус

Их поместили в инфекционную больницу
Станислав МУХИН
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Сейчас пациента под наблюдением.Сейчас пациента под наблюдением.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сразу у двоих омичей заподозрили коронавирус. Симптомы болезни у них выявили после обращения сибирячки в поликлинику. Женщина жаловалась на простуду и ОРВИ. Однако во время осмотра врачи засомневались в этом диагнозе. Во время разговора с пациенткой стало ясно, что она недавно приехала из Филиппин. Причем была там с мужем и летела через Японию. В обеих странах не самая благополучная обстановка в плане коронавируса. Поэтому омичку с мужем было решено экстренно госпитализировать на скорой. Сейчас супруг находятся инфекционной больнице № 1 им Д.М. Далматова

- Диагноз корронавирус не выставляется по градуснику. Врачи проведут необходимые исследования и все станет ясно. Медицинский персонал БУЗОО "Городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 2" произвел действия согласно протоколам Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, - уточнили "Комсомолке" в региональном минздраве. - Омичка была изолирована от остальных посетителей поликлиники, ей была вызвана скорая, которая доставила пациентку в инфекционную больницу. В данном лечебном учреждении у омички взяли пробы и оставили под наблюдением. Супруг пациентки также взят под наблюдение врачей.

В минздраве также напомнили омичам, что после прилета из-за границы они должны сообщить о себе в Роспотребнадзор или в поликлинику по месту прописки. Всего, по нашим данным, в Омской области изолировано 184 человека.

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«Ваши данные нужны для контроля медиками вашего здоровья»: Омичи, прибывшие из-за границы, теперь должны сообщать о себе Роспотребнадзору

«Комсомолка» решила проверить, что будет, если позвонить по номеру Роспотребнадзора. По легенде я недавно прилетел из Вьетнама. Звоню.

- Общественная приемная Роспотребнадзора слушает.

- Здравствуйте, в СМИ прочитал, что прилетевшим из-за границы теперь нужно сообщать о себе по этому номеру.

- Вы прилетели? (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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