2020-03-10T10:05:37+03:00
Общество

«Квартира муниципальная - я плачу аренду тысячу в месяц»: Глава Омского района ответил на критику о покупке для него квартиры за 6,5 млн из бюджета

В интервью «КП» Геннадий Долматов заявил, что трешка под 90 квадратов на улице Иркутская - обычная
Станислав МУХИН
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По словам чиновника, стоимость аренды его не удивила - ведь это служебное жилье.По словам чиновника, стоимость аренды его не удивила - ведь это служебное жилье.Фото: Instagram.com
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Не сходит со страниц прессы имя главы Омского района Геннадия Долматова. И статьи о чиновнике совсем не хвалебные. Сначала его раскритиковали после отключения нескольких домов от котельных, перед которой были большие долги. Люди в холода остались без отопления, а Геннадий Долматов заявил, что эти теплоисточники экономически невыгодны и уехал в отпуск кататься на снежных склонах Шерегеша, откуда начал выкладывать снимки в свой Instagram. Позже жители возмутились планами властей района купить для его главы дорогой внедорожник за 2,5 млн. из бюджета. Госзапкупку даже начала проверять антимонопольная служба. И вот новая претензия к опальному главе. Депутат из Омского района Татьяна Лукина обвинила Долматова в том, что ему за счет нищего бюджета купили квартиру за 6,5 млн.

- Формально придраться надзорным органам вроде не к чему. Но такие траты для нашего района непозволительная роскошь. Они прошли как-то мимо нас, депутатов, хотя, рассматривая бюджет, мы обсуждаем каждую копейку. Сколько домов можно было газифицировать! - возмущается депутат.

«Комсомолка» за комментариями обратилась к самому Геннадию Долматову.

- Новые претензии к вам, Геннадий Геннадьевич. Говорят, квартиру из бюджета купили вам за 6,5 млн. рублей.

- Господи. Ну это тема 2013 года, когда ее и покупали. Представляете, сколько лет прошло! Татьяна Сергеевна, только сейчас что ли проснулась? - сразу пошел в атаку глава Омского района. - Мы эту тему сто раз обсуждали, квартира была предметом разбирательств контролирующих органов. Нарушений не нашли. И тем более жилье это купили не мне, оно находится в муниципальной собственности.

- То есть вы арендуете ее?

- Ну я как бы снимаю ее на правах муниципального служащего. Завтра я уйду с работу и верну квартиру. Это же нормальная практика, что он из этого делает-то... я не знаю... Пиарятся, наверное, на этом, выборы скоро потому что, наверное.

- Сколько вы платите за аренду в месяц?

- По месяцу я сейчас не готов сказать... По году в районе 2,5-3 тысяч. Плюс коммуналку я плачу сам.

- По 200 рублей в месяц что ли?

- Давайте я уточню расчеты (в сторону). Женя, соедини меня там... Насть, какая стоимость найма квартиры в месяц. (долгая пауза). Уточнил: 1000 рублей в месяц аренда.

- А почему такая смешная сумма-то?

- Ну это расчеты...это к экономистам. Есть соцнайм жилья, есть аренда муниципального жилого фонда. Все имеет свою определенную стоимость.

- Ну согласны, что у людей могут быть вопросы - как это так? Аренда любой квартиры в Омске для простых жителей будет стоить от 10 тысяч.

- Да я чо согласен-то? Сколько законом определено, столько и плачу.

- А вы сами не удивились как человек, узнав, что аренда обойдется вам в 1000 рублей? Вы же знаете рыночные цены.

- Ну это же муниципальная квартира, служебное жилье. Вся страна так оплачивает. Возьмите УМВД, любую федеральную структуру. Они все платят примерно по одной и той же.

- А цену этой квартиры помните?

- Да я сейчас не помню.

- Где она находится? Сколько комнат?

- На улице Иркутская. Четыре...три комнаты! 87 квадратов. Живу там с семьей. Это не секрет. Мы такое жилье покупаем для нужд района. Даем учителям, работникам культуры...

- Прям на Иркутской для учителей? За 6,5 миллионов?

- Чего? - удивился и немного испугался Геннадий Геннадьевич.

- Ну это же элитный дом на Иркутской, как я понимаю.

- Да обычный.

- А что с машиной? Зачем за 2,5 миллиона? Не видел, чтобы вы где-то высказывались.

- Да чо бы я высказывался! Ребят, я всегда говорю так: закон нарушен? УФАС все проверил, нарушений не нашли. Транспорт покупается для нужд района, главы. У меня служебной машине «Тойоте Камри» 10 лет. Пробег более 300 тысяч километров. Она уже сыплется, логично, что нужна новая машина.

- Просто на фоне, как говорят депутаты, нищего бюджета района 2,5 млн - деньги очень большие.

- Какого нищего? Кто это сказал! Врут они все. Наш район по экономическим показателям занял первое место. Прирост по году от 40 до 70 млн. по внутренним доходам.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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