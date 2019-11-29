«Я в отпуске, чего люди негодуют?»: Жители замерзавших омских сел возмущены, что их глава постит фото с курорта в Instagram

Удивительный талант российских чиновников самим создавать себе проблемы, кажется, перенял глава Омского района Геннадия Долматова. В октябре-ноябре поселки его замерзавшего района не сходили со страниц прессы. А жители били в социальных сетях в набат. Тепло в Красной горке и Новотроицком дали лишь ноябре! Люди без отопления из-за отключенной за долги мазутной котельной пережили 20-градусные морозы. Критиковал глав, в том числе и Долматова, за провал отопительного сезона даже губернатор.

- Такое количество не подключенных социальных объектов – по факту чрезвычайное происшествие. Это еще с погодой повезло. Разберитесь, почему в таком состоянии оказался район. Ведь знали же проблему, но не решали заранее, - сказал на одном из октябрьских совещаний Александр Бурков.

И вот после всего этого Геннадий Долматов отправился в отпуск. Отдохнуть от дел он решил на горнолыжном курорте в Шерегеше - вдали от суеты. И ладно бы чиновник просто уехал и наслаждался отдыхом. Но он зачем-то решил поделиться снимком с горных вершин в своем Instagram. Конечно, этого жители замерзавших сел его района своему главе простить уже не смогли. Снимок счастливого Долматова из Шерегеша в горнолыжном комбинезоне возмутил омичей.

- Моя семилетняя дочь всю осень проболела, у меня была такая ангина, что я даже голос потеряла, а он развлекаться поехал! – негодует жительница села Красная горка Наталья Филиппова.

Напомним, там еще в мае отключили убыточную мазутную котельную. В результате один многоквартирный дом, в котором, в том числе живет семья с шестью детьми, оказались предоставленными на произвол судьбы. Людям предложили альтернативу: устанавливать индивидуальные газовые котлы за свой счет, обогреваться электрическими конвекторами или... ставить в квартире буржуйку.

- Нам только во вторник, 26 ноября, дали тепло, – рассказывает Наталья. – Крайняя комната только сейчас оттаивать начала, она все это время была закрыта. Вот в администрации района заявляют, что предоставили нам электрообогреватель, я его, якобы, взяла и даже расписалась за него! На самом деле они выдали такой слабенький прибор, что мне пришлось за свой счет покупать нормальный. Но и его на всю квартиру в 52,8 квадратных метра все равно не хватало. А знаете, сколько денег нам за месяц намотало?! Я даже в квитанцию боюсь смотреть. У соседка такая же квартира, ей пришел счет на 10 тысяч! Теперь у нас еще и долг перед «Омскэлектро» образовался.

По словам женщины ей и другим соседям в итоге пришлось устанавливать газовое отопление за свой счет. Правда, многодетной маме Омский район полностью оплатил все работы. Сейчас весь дом, за исключением одной квартиры, где давно никто не живет, подключен к теплу.

Фото: Наталья Филиппова

– Мы все равно очень этому рады, что, наконец, проблема разрешилась, – говорит Наталья. – Правда, обошлось нам это в копеечку. В общей сложности пришлось отдать 172 тысячи рублей. Муж работает вахтами на Крайнем севере. Вот все, что он привез оттуда, плюс моя зарплата, плюс старший сын помог – еще 20 тысяч добавил. В долги влезли... Но, как выяснилось, даже деньги не все решают. Мы заплатили, и еще месяц ждали, когда все подключат! То есть, руководство даже административную функцию не выполнило, не проконтролировало, чтобы хотя бы это все прошло без накладок.

– А глава как-то контролировал происходящее?

– Не знаю. Я его видела только на фото в интернете. Может, он к многодетной мамочке и приходил, с остальными жильцами Долматов не общался. Поэтому считаю, что сейчас ему ехать в отпуск, как минимум, неэтично.

Добавим, это далеко не единственное ЧП с сильно затянувшемся отопительным сезоном в Омском районе. Только недавно разрешилась ситуация с замерзающим многоквартирным домом на улице Ленина, 3А в селе Новотроицком. Там события разворачивались аналогичным образом. Правда, после вмешательства губернатора отопительные котлы там установили за счет бюджета.

Фото: Наталья Филиппова

ЗВОНОК ЧИНОВНИКУ

«У людей претензий ко мне нет!»

Глава Омского района Геннадий Долматов:

– А чего жители негодуют, не понимаю?! Я нахожусь в очередном отпуске, и попрошу ситуацией не спекулировать! То, что пишут, – это все вранье, которое не соответствует действительности. Из Красной горки вам звонить не могли, потому что там ситуации нет.

– Отопления же там действительно не было, включили только на днях?

– Не было 5 ноября, а сейчас какое число?

– Люди говорят, что подключили только 26-го... Обманывают?

– Да!

– Но и 5 ноября был мороз -20 градусов.

– Согласен, ситуация ненормальная. Вмешались некоторые структуры, которые не хотели, чтобы у людей был газ. Я приеду, сделаю пресс-конференцию - не вопрос. Я вам все расскажу и покажу документы. Сейчас я в отпуске и обсуждать это не буду. Можете связаться с моим замом.

– Претензии у людей к вам. Они говорят, что заплатили деньги за подведение газа и все равно пришлось ждать месяц.

– У людей ко мне претензий нет. Они есть у конкретных лиц, которые имеют имена и фамилии. А для чего им это нужно, пусть они на эти вопросы сами себе отвечают. Я на них ответы знаю. То, что этот ажиотаж создается искусственно, это сто процентов. Проблем никаких нет.

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