В Омске породистый пес преданно служил хозяевам, а когда заболел, его вывезли на окраину и выбросили

Кавказская овчарка Барон всю свою жизнь преданно служил своим хозяевам. Но из-за скудного питания этот гигант сильно заболел. Решив, что лечить питомца слишком хлопотно, бывшие владельцы просто вывезли его на окраину города и выкинули из машины. Пес был в настолько плохом состоянии, что даже не мог ходить. Ему удалось отползти на обочину дороги. Там на морозе он и пролежал несколько суток, с надеждой следя за каждой проезжавшей машиной – вдруг его хозяева передумают и вернутся за ним. Но чуда не произошло.

Спасли жизнь собаке, которая к тому моменту уже почти не реагировала ни на внешние раздражители, неравнодушные люди, проезжавшие мимо на машине. Барона привезли в омский приют «Друг».

Пес так плохо себя чувствовал, что поначалу даже отказывался от еды. Но сейчас аппетит начал возвращаться. Фото: приют «Друг»

– Пес был настолько измучен, что даже не пытался протестовать, когда его осматривал и проводил ему довольно неприятные манипуляции ветеринар, – рассказывает руководитель приюта Татьяна Дугина. – Несмотря на то, что он очень пушистый, под густой шерстью – просто скелет. Задние конечности у Барона, как мы его назвали, были практически парализованы. Сначала мы подумали, что его сбила машина. Но рентген не показал переломов. Вероятно, собака просто сильно истощена. У нее обнаружилась масса заболеваний, в основном из-за неправильного кормления. Кроме того, у него в организме идет острый воспалительный процесс, потребуется длительное лечение.

По словам ветеринара, Барон сейчас испытывает мучительную боль. Но есть и хорошие новости: спасенной кавказской овчарке всего пять лет и все ее болезни можно вылечить. Буквально за несколько дней под капельницей пес уже совершенно ожил. Он начал есть, пытается сам вставать на лапы и даже начал огрызаться, когда ему делают уколы – все-таки он серьезная сторожевая собака.

Сейчас Барон почти постоянно лежит под капельницей. Фото: приют «Друг»

Если так пойдет и дальше, уже скоро при нормальном питании и лечении Барон превратится в настоящего красавца, которому смогут найти новых, хороших хозяев. Судя по всему, прежним он больше не нужен: в приюте объявляли о найденном псе, но никто так и не откликнулся.

Но до того, как Барон окончательно окрепнет, предстоит еще длительный и дорогостоящий период восстановления. В приюте, который существует исключительно на деньги благотворителей, просят помощи в спасении этой благородной и настрадавшейся собаки. Узнать, как помочь, можно здесь или по т.: +7 (3812) 38-22-20, 8-903-927-22-72.