2020-01-14T15:05:42+03:00
Общество

Омичи спасли пса, запертого в подвале

Животное несколько суток провело без воды на жаре
Анна МИКУЛА
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Фото: dog-omsk.ruФото: dog-omsk.ru
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Страшную находку сделали волонтеры омского приюта «Друг». В подвале хрущевки на окраине города они обнаружили сильно измученную собаку. Тревогу забили местные бабушки, которые подкармливали там бездомных.

– Люди слышали, как пес выл, кидали ему в небольшое окошко еду. Но вытащить и приютить его никто не смог, – рассказала «Комсомолке» руководитель приюта Татьяна Дугина. – В результате животное провело от трех до пяти суток без воды и в невыносимой жаре. Когда его достали волонтеры и привезли в приют, пес был в очень тяжелом состоянии.

Фото: dog-omsk.ru

Фото: dog-omsk.ru

При осмотре выяснилось, что собака уже очень пожилая. Версий того, как он мог попасть две. Бывшие владельцы специально отвели питомца в подвал и заперли там, чтобы таким бесчеловечным способом избавиться от него. Либо хозяева просто выкинули его на улицу, а почти полностью ослепший от старости пес случайно провалился под землю. В любом случае в заточении он провел слишком долгое время и находится в крайней степени истощения. Кроме того, он сильно истощен.

За его жизнь сейчас борются ветеринары приюта, но предстоит еще долгое и дорогостоящее восстановление. Там сейчас содержатся около 500 собак, и любая финансовая помощь в спасении хвостатого «пенсионера» просто жизненно необходима.

Фото: dog-omsk.ru

Фото: dog-omsk.ru

Фото: dog-omsk.ru

Фото: dog-omsk.ru

Также сотрудники «Друга» надеются на чудо: вдруг сердце кого-то из омичей дрогнет, настрадавшаяся собака найдет нового хозяина и проведет оставшееся ей время в тепле и сытости.

Узнать как помочь, можно здесь или по т.: 38-22-20, 38-22-72.

ИСТОЧНИК KP.RU

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