В Омске хозяева заставляли породистую собаку рожать каждые полгода, а когда она состарилась, выгнали на мороз

Герду в очень тяжелом состоянии неравнодушные люди подобрали в середине декабря. С большим трудом в измученном животном удалось определить стаффордширского терьера. Собаки с такой короткой шерстью просто не приспособлены для жизни на улице в суровом сибирском климате. В морозы такие бывшие домашние любимцы практически точно обречены на смерть.

Владельцы Герды, разумеется, об этом знали, но это их не остановило. Породистую питомицу они использовали исключительно как конвейер для производства щенков. После осмотра ветеринар пришел к выводу, что бедолагу заставляли рожать каждые полгода. Когда она лишилась возможности зарабатывать хозяевам деньги, питомицу выкинули, как использованную вещь.

Как ни странно, но именно это спасло ее от верной гибели. Измученную собаку подобрали на улице прохожие, которые дали ей шанс провести остаток жизни в покое и любви. Выяснилось, что Герде около шести лет – для собак это еще далеко не старость, а средний возраст. Когда ее отмыли, вылечили и откормили, выяснилось, что она, несмотря ни на что, находится в неплохой форме.

– Герда отличная собака с трагической судьбой, – рассказывают волонтеры, которые сейчас занимаются ее пристройством. – Ее не любили, били и редко кормили, использовали только для разведения. Издевались, как могли... Сейчас Герда в поиске своего дома. Со здоровьем проблем нет. По характеру и поведению никаких нареканий тоже нет. Совершенно идеальная собака!

Фото: Светлана Андреева

Фото: Светлана Андреева

Выяснилось, что Герда любит кататься на авто. Фото: Светлана Андреева

Сообщается, что Герда приучена к выгулу, дома ничего не портит и даже стесняется лаять. Кроме того, она отлично умеет ходить на поводке и знает несколько команд. Даже после такого предательства она верит людям и с удовольствием идет с ними на контакт. Собака добрая и ласковая, но постоять за себя может. Пытается подружиться со всеми – с собаками и даже котами.

Сейчас Герде ищут новых хозяев. Ее готовы отдать совершенно бесплатно при условии заключения договора с будущим владельцем. В качестве кандидатов рассматриваются семьи с детьми от 10 лет, а также люди старше 25 лет, с опытом владения подобными породами собак и собственным жильем.

По всем вопросам можно обращаться к куратору собаки Ксении по т.: 8-929-366-81-33, 8-923-687-26-60, 8-923-039-55-91.