Омский предприниматель заплатил за свое «похищение», чтобы не возвращать долг в 136 млн

Напомним, в апреле жена предпринимателя Станислава Кулешова, совладельца двух омских баров, Анна написала Instagram душещипательную историю, что ее благоверного похитили. Впрочем, через какое-то время даже сама девушка перестала верить в эту историю и написала еще один трогательный пост о предательстве мужа и сообщила миру, что подает на развод и собирается бороться за права женщин.

Жена беглого предпринимателя написала пост о его похищении.Фото: Instagram.com

Тем временем, обманутые партнеры, которым Кулешов задолжал более 136 млн рублей, а также силовики искали пропавшего. И вот, что в итоге выяснилось:

– По данным следствия, в день предполагаемого похищения молодой человек передвигался по городу Омску на автомобиле «Хендай-Солярис», взятом в аренду. Изучив его маршрут, следователи совместно с сотрудниками уголовного розыска обнаружили транспортное средство во дворе жилых домов на улице Малиновского, – рассказала официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова. – Следователями с применением криминалистической техники были обнаружены и изъяты видеозаписи с камер наружного наблюдения, на которых было видно, что предприниматель добровольно пересел в автомобиль ВАЗ-2114 черного цвета без государственных номеров и скрылся. В ходе следственных действий были установлены «похитители», которыми оказались двое знакомых бизнесмена. Они показали, что за инсценировку похищения бизнесмен обещал им денежное вознаграждение, однако обещание не выполнил.

Также силовики выяснили, что сейчас беглый бизнесмен находится на территории Европы. Он объявлен в международный розыск. С учетом установленных обстоятельств расследование уголовного дела о похищении прекращено.