2019-06-10T14:59:36+03:00
Происшествия

Жена пропавшего омского бизнесмена: Меня оставили, как дуру отвечать за все!

Следователи продолжают поиски Станислава Кулешова
Ксения УГЛАНОВА
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Фото: инстаграмФото: инстаграм
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В омском управлении следкома продолжают расследовать дело о похищении омского бизнесмена Станислава Кулешова.

Напомним, о том, что совладельца двух баров похитили, в апреле заявила его жена. На своей страничке в социальной сети "Инстаграм" сообщила сама супруга. Она пожаловалась, что мужа подставили на крупную сумму денег и перед исчезновением ему угрожали.

Впрочем, скоро близкие к ситуации омичи сообщили: это они стали жертвами мошенничества со стороны Кулешова. Якобы он просил их оформить на себя займы на огромные суммы, но деньги не вернул. Кто-то даже заявил, что после "похищения" его видели в Москве.

Анна Кулешова на протяжении двух месяцев эту тему обходит стороной, но накануне написала в "Инстаграме":

- Мне не изменили, со мной не развелись. Меня не бросили. Меня предали. Мне врали. Меня оставили, как дуру, отвечать за все! Чего я не делала. И я сама приняла решение, что я больше никого не жду... Да и никто не вернется, думаю. Слишком личное. Слишком запутанно и непонятно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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