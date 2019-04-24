Жена омского бизнесмена сообщила о его похищении
По предварительным данным, он задолжал крупную сумму
Фото: Instagram
Изменить размер текста:
Омичка Анна Кулешова написала на своей странице в Instagram полное отчаяния сообщение. По ее словам, ее муж, бизнесмен Станислав Кулешов, который владеет заведениями Soprano и Syndicate, бесследно исчез.
– Моего мужа подставили на огромную сумму. На не хватит никакого имущества и жизни оплатить долг. Никогда. Моему мужу угрожали, и в итоге увезли и похитили, – пишет Анна.
Позже девушка удалила этот пост.
ИСТОЧНИК KP.RU