2019-04-24T07:28:54+03:00
Общество

Жена омского бизнесмена сообщила о его похищении

По предварительным данным, он задолжал крупную сумму
Анна МИКУЛА
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Омичка Анна Кулешова написала на своей странице в Instagram полное отчаяния сообщение. По ее словам, ее муж, бизнесмен Станислав Кулешов, который владеет заведениями Soprano и Syndicate, бесследно исчез.

– Моего мужа подставили на огромную сумму. На не хватит никакого имущества и жизни оплатить долг. Никогда. Моему мужу угрожали, и в итоге увезли и похитили, – пишет Анна.

Позже девушка удалила этот пост.

ИСТОЧНИК KP.RU

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