2019-12-31T16:41:47+03:00
Общество

Путин наградил посмертно 14-летнего героя юнармии, спасавшего детей из котлована

Артур Рахимов, не задумываясь, бросился в ледяную воду
Станислав МУХИН
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В следкоме и МЧС родителям Артура сказали спасибо то, что вырастили героя. ФОТО: Следственный комитетВ следкоме и МЧС родителям Артура сказали спасибо то, что вырастили героя. ФОТО: Следственный комитет
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Перед Новым Годом президент подписал указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации». В числе награжденных оказался и воспитанник школы №148, 14-летний юнармеец Артур Рахимов. Его Владимир Путин отметил наградой посмертно. Об этом говорится на сайте правовой информации Кремля. Недавно его наградили медалью в следкоме и МЧС. Награду принимали убитые горем родители юного героя.

Беда случилась еще в апреле на окраине Омска. На улице Малиновского в нулевые началась комплексная застройка микрорайона. Однако в 2008 году из-за кризиса несколько строек заморозили. На одной из них остался брошенный котлован, который давно привлекал детей. В тот воскресный день ребятишки решили попробовать, насколько крепкий лед. Двое мальчиков провалились в воду. Мимо шел Артур, который здесь гостил у дедушки. Он не задумываясь бросился в котлован. Одного ребенка парень спас. А 8-летнего мальчика вытащить уже не смог. Он и Артур утонули. В ряды юнармии парень вступил накануне трагедии.

Мама героя в разговоре с «Комсомолкой» признавалась: в тот страшный день у нее было плохое предчувствие. С утра болело сердце и почему-то отговаривала Артура от поездки к дедушке.

Уже после случившегося следственный комитет завел уголовное дело. Но ответственных за котлован, судя по всему, так и не нашли. На днях родители Артура выиграли иск у мэрии. Они отсудили у администрации 500 тысяч компенсации. Чиновники до последнего пытались оспорить это решение.

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О геройском поступке 14-летнего омского школьника Артура Рахимова знает весь город. Ценой своей жизни подросток спас одного из тонувших на котловане в Нефтяниках мальчиков. Вместе с Артуром Погиб еще один ребенок. Мы пообщались с мамой героя (далее)

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Как человека с большим сердцем, характеризует Артура и другой момент. Когда его лучший друг переехал жить в другой город, мальчишки почти каждый день продолжали общаться по скайпу. Их дружбе не помешали расстояния (далее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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