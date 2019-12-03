2019-12-03T08:17:59+03:00
Происшествия

Омскую школьницу, убившую отца кипятком из чайника, признали невменяемой

Вместо колонии девочку отправят на лечение в психиатрическую клинику
Станислав МУХИН
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Девочка призналась: ненавидеть отца она стала после того, как он начал избивать мать.Девочка призналась: ненавидеть отца она стала после того, как он начал избивать мать.
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Трагедия разыгралась в одном из домов городка Нефтяников еще в мае. 16-летняя Марина Филин жестоко расправилась со своим отцом. Семейная ссора закончилась убийством. Как рассказала в интервью сайту «Комсомольская правда в Омске» сама девочка, скандал начался из-за того, что пьяный отец стал упрекать ее в немытой посуде. Марина призналась: отца она ненавидела еще с детства. Он не раз поднимал руку на мать, которая несколько лет назад трагически погибла - утонула.

Когда 54-летний Владимир уснул, школьница хладнокровно вскипятила чайник и начала поливать его горячей водой. Пьяный отец не смог сопротивляться и лишь кричал от боли. Добила его девочка несколькими ударами ножа. А потом вызвала скорую помощь и ушла гулять. Отец в итоге скончался, а Марину в тот же день задержали. Во время расследования уголовного дела следователи засомневались в психическом здоровье школьницы, так жестоко расправившейся со своим отцом. Марину Филин вместо СИЗО отправили в Екатеринбург на медицинскую экспертизу. И стали известны ее результаты.

- Заключение врачей - девочка была невменяемой на момент совершения преступления. В ближайшее время мы направим документы в суд с просьбой отправить школьницу на принудительное лечение. В этом случае от наказания она освобождается. Сколько она проведет в специализированном учреждении могут сказать только врачи, - уточнила «Комсомолке» старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ следственного комитета по Омской области Лариса Болдинова.

Добавим, что к 16 годам на долю девочки выпало не мало испытаний: смерть матери, старшей сестры и постоянные конфликты с пьющим отцом. Возможно, это повлияло на психическое здоровье Марины.

* Имена и фамилии участников истории изменены

ИСТОЧНИК KP.RU

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