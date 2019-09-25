«Я начала ненавидеть его, когда он стал избивать маму»: 16-летнюю омичку, зверски расправившуюся с отцом, поместили в психбольницу

Напомним, все произошло 12 мая в малосемейке в Нефтяниках. Удивленные соседи узнали, что тихого и неприметного 54-летнего мужчину Владимира Филина из квартиры через стенку с особой жестокостью убила собственная 16-летняя дочь Марина. О девочке тоже все как один говорят – мол, мухи не обидит, а тут такое!

«Комсомолка» выяснила дальнейшую судьбу 16-летней Марины Филиной (имя и фамилия изменены), которая в мае с чудовищной жестокостью расправилась с собственным 54-летним отцом. Как выяснилось, все это время девочка находилась в СИЗО в Омске. 6 сентября ее перевезли в 10-е судебно-психиатрическое отделение Свердловской областной клинической психиатрической больницы. Там ее будут обследовать вплоть до 1 октября. Медикам предстоит дать заключение о ее вменяемости. Нам удалось пообщаться с Машей через посредника.

– Жалеешь ли ты о том, что совершила?

– Нет. Отец каждый день пил «боярку» или водку. Когда напивался начинал меня оскорблять словами «тварь» и «мразь», унижал всячески. Потом и вовсе на месяц сдал в социальный центр в Знаменке. После того, как я вернулась, все продолжилось. Ну я его вскоре и убила.

– Он поднимал на тебя руку?

– На меня нет. Но я начала его ненавидеть с 2010 года, когда он стал бить маму. Мы с сестрой были маленькие. Я пыталась маму защитить, но отец меня просто отталкивал и продолжал. Тогда поняла, что чувствую к нему отвращение. Потом мама от нас ушла. Через несколько лет она утонула. А в 2017 году от пневмонии умерла моя старшая сестра. Отец совсем запил. Зимой он, правда, устроился на работу водителем маршрутки – у него был свой микроавтобус. Но каждый вечер напивался и скандалил.

– Из-за чего начинались скандалы?

– Он заставлял меня убирать в квартире, мыть посуду. А я не хотела ничего делать. У меня не особо получалось учиться, я в девятом классе осталась на второй год. Из-за этого тоже пилил.

– У тебя были какие-то увлечения, друзья?

– Друзьями я не обзавелась – ни в школе, ни в социальном центре. Я необщительный человек. А так мне больше всего нравилось смотреть телевизор. В тот вечер, 12 мая, шел интересный сериал. Отец заявился домой где-то в шестом часу. По тому, как он дышит, я, еще не видя его, поняла, что он пьян. Он лег на диван, где-то через час вышел из квартиры. Еще минут через 20 вернулся, в руке держал пакет с бутылками и чипсами. Пронес это на кухню и сел там пить. В девятом часу вечера зашел в комнату и начал на меня кричать матом, упрекать, что я ничего не делаю. Чтобы он замолчал, я даже выключила телевизор. Но он продолжал меня оскорблять. Я ушла от него на кухню. Просто не знала, как все это остановить. Увидела на плите чайник. Включила его. Раздался свисток. Я сняла крышку с носика, взяла чайник и пошла в комнату. Отец лежал на диване. Сначала подумала: «Что же я делаю?! Отца обварить собралась!» Но вскоре это прошло, и я начала лить кипяток ему на голову. Он был настолько пьян, что не сопротивлялся и даже не закрывался руками. Помню только сказал: «Не ожидал я от тебя такого!» Я старалась не смотреть, что происходит с его лицом и кожей. Видела только, что он корчится от боли.

Незадолго до смерти Владимир устроился работать на маршрутке.

– Тебе не было его жалко?

– Я не думала об этом. После того, как вода закончилась, я вспомнила, где у нас лежит молоток. Взяла его в правую руку и четыре раза ударила отца в область лба. Специально не целилась – старалась не смотреть в ту сторону. Он переваливался из стороны в сторону, но был жив. Тогда я принесла с кухни нож и начала бить им отца, куда придется – в шею, грудь, ноги, кажется. Когда увидела, что он весь в крови, остановилась. Я тоже сильно испачкалась. Сняла одежду, положила в стиралку. Приняла душ. На все это ушло где-то полчаса. Потом позвонила в скорую, сообщила, что человеку плохо и назвала наш адрес. Оставила дверь открытой и вышла.

– Куда ты пошла?

– Да никуда, просто слонялась по улицам. Где-то через полчаса меня окликнули полицейские. Я переходила дорогу, они сказали вернуться. Подошла к ним и сказала: «Здравствуйте, я убила папу». А дальше вы все знаете.

– Тебя в изоляторе кто-то навещает?

– Нет, у меня кроме отца не было никого. Теперь я одна.

– Чего тебе не хватает сейчас?

– Конфет хочется... Может быть, кто-то сможет мне передать в Екатеринбурге?

Как выяснилось, у Марины до недавнего времени не было даже паспорта. Сейчас ей оформили документы. Но есть другая проблема. Формально девочку зачислили в Колосовский детдом. Но туда она, скорее всего, не попадет. Филина уже достигла возраста, когда наступает уголовная ответственность. Пока ее судят по статье 105 УК РФ «Убийство». Но ее могут переквалифицировать на более тяжкую «Убийство с особой жестокостью», по которой обвиняемой грозит многолетнее заключение в колонии.

Выйдя оттуда, Марина имеет все шансы оказаться бомжом. От отца ей осталась та самая однушка в Нефтяниках, где произошло убийство, а также его «газель» От бабушки – дом в районе Омской области. Но на то, чтобы вступить в наследство, у нее было полгода. То есть, до момента, когда она потеряет права на имущество, остается менее двух месяцев. Сама она об этом, разумеется, даже не догадывалась, а в органах опеки почему-то пока ее документы не оформили.

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12 мая в 21.30 диспетчеру скорой поступил вызов – позвонила девочка и сообщила, что ее отцу плохо. Когда медики приехали на место, дочь не застали. Дверь в квартиру дома на окраине Омска была открыта. Внутри они увидели страшную картину - тело мужчины, на котором буквально не было живого места. Врачам оставалось только констатировать его смерть. (Подробнее...)