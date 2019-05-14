Омская школьница жестоко забила своего отца молотком из-за немытой посуды

12 мая в 21.30 диспетчеру скорой поступил вызов - позвонила девочка и сообщила, что ее отцу плохо. Когда медики приехали на место, дочь не застали. Дверь в квартиру дома на окраине Омска была открыта. Внутри они увидели страшную картину - тело мужчины, на котором буквально не было живого места. Врачам оставалось только констатировать его смерть. Они вызвали правоохранителей. Те по уликам установили - с 55-летним Владимиром Филиным (имя и фамилия изменены) с особой жестокостью, вероятно, расправилась собственная дочь Марина (имя изменено).

В крови погибшего обнаружили огромное количество алкоголя. Судя по всему, в тот момент, когда мужчина был сильно пьян, поэтому даже не мог сопротивляться напавшей на него дочери. Первые удары девочка нанесла молотком, потом добивала ножом. Судмедэксперты насчитали на трупе десятки ран.

- Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Омской области по данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), - рассказала официальный представитель регионального СУСК Лариса Болдинова. - В результате проведенных следственных действий установлено, что к преступлению причастна 16-летняя дочь погибшего мужчины. Подозреваемая задержана.

Как выяснилось, на такую бесчеловечную расправу с единственным близким человеком девочку толкнуло не какое-то насилие в отношении нее. Причина оказалась еще более чудовищной и непостижимой, чем ее поступок. Девочка разозлилась, что отец в тот вечер заставил ее мыть грязную посуду. На допросе она объяснила, что по таким бытовым поводам у них происходили постоянные конфликты.

Девочка пояснила, что забила отца насмерть из-за того, что он заставлял ее учиться и помогать по дому.Фото: Личный архив

Сейчас уже известно, что Владимир Филин работал водителем маршрутки. Он один воспитывал двух дочерей. Их мать умерла, когда девочки были еще маленькими. Женщина утонула. А несколько лет назад умерла и старшая сестра Марины. Девушка была инвалидом и скончалась от неизлечимой болезни. По словам знакомых, после этого Владимир начал сильно выпивать, но дебошей не устраивал и был неконфликтным с окружающими человеком.

Оставшись вдвоем с младшей девочкой, Владимир воспитывал ее, как умел. Иногда прикрикивал и оскорблял, если она не слушалась. Когда у тихой и послушной Марины начался переходный возраст, девочку как подменили. Соседи семьи рассказывают, что она совсем отбилась от рук и отец просто не знал, как на нее повлиять. Она перестала ходить в школу, ничего не хотела делать по дому. Устав с ней бороться, Филин пошел на крайнюю меру - отправил ее в социально-реабилитационный центр. Надеялся, что там на непослушную родственницу смогут повлиять.

Содержать детей в таких центрах могут только два месяца. По истечении этого срока отец снова забрал дочь домой. Но ситуация только усугубилась, девочка озлобилась. Родственники начали постоянно ссориться. Закончилось все такой страшной смертью Владимира.

Расправившись с отцом, девочка сбежала из дома. Но ее довольно быстро нашли. Сейчас она арестована. Скорее всего, на время следствия ее отправят в СИЗО - есть вероятность, что она снова попытается скрыться. Поскольку Марина Филина уже достигла возраста, когда наступает уголовная ответственность, ей грозит реальный срок в колонии.