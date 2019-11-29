Стало известно, какую взятку получил омский депутат Иван Ивченко

Депутат Омского горсовета шестого созыва Иван Ивченко решил изменить давней традиции и получил взятку не борзыми щенками, а оградкой и памятником на могилу своей родственнице – общей стоимостью 230 тысяч рублей. По версии следствия, такое вознаграждение 30-летний парламентарий принял за «помощь» фирме ритуальных услуг.

– В сентябре-ноябре 2019 года подозреваемый, используя служебное положение из корыстных побуждений, злоупотребив доверием предпринимателей, обещал оказать содействие в вопросе прекращения проверки по депутатскому запросу в отношении их предприятия по оказанию ритуальных услуг о законности использования земли сельскохозяйственного назначения под размещение коммерческих объектов, – рассказали в пресс-службе регионального СУ СК.

Возможно, о сделке предприимчивого депутата и до сих пор знали бы только самые близкие. Но загвоздка в том, что оказать обещанное содействие Иван Ивченко был не в состоянии. Обманутый предприниматель огорчился и направился прямиком в полицию. Оттуда дело, как особо важное, передали в Следственный комитет. Там после проверки возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ (покушение на преступление и покушение на мошенничество).

Напомним, изначально в коррупции подозревали еще одного депутата – Кирилла Курятникова, но в итоге уголовное дело пока возбудили только против Ивченко. Если вину законотворца докажут, он может отправиться в колонию на срок двух лет. Кстати, по неофициальной информации на последнем в этом году заседании горсовета в декабре будет решаться вопрос о лишении его депутатского мандата.

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