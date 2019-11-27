2019-11-27T10:39:22+03:00
Общество

«Они не отвечают на звонки»: Корбут – о ситуации с омскими депутатами, которых подозревают в получении взятки

По словам председателя горсовета, его коллеги пока не выходят на связь
Анна МИКУЛА
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Фото: omskgorsovet.ruФото: omskgorsovet.ru
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В Омском горсовете прошло предпоследнее в этом году заседание. Парламентарии обсудили ряд важных для города вопросов, в частности распределение бюджетных средств, продажу муниципальной собственности и размещение рекламных баннеров на жилых домах.

Но, видимо, все это не слишком заинтересовало депутатов Ивана Ивченко и Кирилла Курятникова, которые проигнорировали заседание. Вероятно, молодых коммунистов сейчас волнуют совсем другие проблемы. Напомним, омский предприниматель пожаловался на них в полицию и рассказал, что они получили от него взятку, но обещанную «помощь» не оказали. В подробностях этого дела сейчас разбирается региональный Следственный комитет, куда передали материалы дела. Там «Комсомолке» пояснили, что пока идет доследственная проверка.

– Нам доложили, что идет следствие, но других подробностей я не знаю, – по-военному коротко прокомментировал ситуацию с проблемными коллегами председатель Омского горсовета Владимир Корбут. – На телефонные звонки они не отвечают. Я их в последнее время даже не видел и не разговаривал с ними.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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