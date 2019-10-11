«Омского Мимино» Остапова, обвиняемого в убийстве напарника, направят в психбольницу

Накануне в суде еще на три месяца продлили арест для мартшрутчика из Азово, которого СМИ прозвали «омским Мимино». Напомним, мужчина прославился тем, что бесплатно подвозил из райцентра в город и обратно всех нуждающихся. Но не всем его коллегам понравилась такая благотворительность со стороны конкурента и они пожаловались на него в прокуратуру и ГИБДД. В итоге Вадиму Остапову начали приходить многочисленные штрафы, и вскоре напарник забрал у него старенькую «газель», на которой сельчанин возил людей. А вскоре разорилась и небольшая пекарня второй жены Вадима Татьяны. Эта женщина, судя по всему, и могла стать причиной того, что случилось впоследствии.

Рано утром 10 июля напарника Остапова – 50-летнего Алексея Чернышова нашли в салоне его маршрутки с простреленной головой. Рядом валялся обрез и патрон.

В этот же день «омский Мимино» написал на своей странице в Facebook, что его обвиняют в убийстве, которого он якобы не совершал. А позже на сайте Charge.org начали собирать подписи в его поддержку.

Фото: СУСК России по Омской области

Фото: СУСК России по Омской области

Изначально у следствия было две версии гибели Чернышова: убийство и самоубийство. Выстрел был сделан с такого близкого расстояния, что было невозможно определить, кто стрелял – сам мужчина или другой человек. Но односельчане Вадима Остапова сразу предположили неладное: по селу давно ходили слухи, что его жена изменяет ему с напарником. Якобы об этом знала даже супруга Чернышова, но супруги, много лет прожившие вместе, не собирались разводиться.

Проверка Вадима Остапова на детекторе лжи расставила все точки над i и показала, что все-таки он мог убить напарника и приятеля из ревности. А позже следователю удалось найти правильный психологический подход к обвиняемому, и он в присутствии своего адвоката добровольно во всем сознался. После во время следственного эксперимента рассказал, как готовился к убийству и как именно расправился с Чернышовым.

Суд посчитал, что Вадим Остапов может скрыться от следствия и отправил его в СИЗО. Спустя время он кардинально изменил свою версию, отказался от прежних показаний и заявил, что не совершал убийства, в котором его обвиняют.

– Ему была назначена амбулаторная психиатрическая экспертиза, которую проходят обвиняемые, но медики не смогли определить степень его вменяемости. При общении с ними он просто молчал, не отвечая ни на один из вопросов, – рассказала официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова. – Ему продлили срок заключения до 11 января 2020 года. За это время ему будет проведена психиатрическая экспертиза уже в стационаре под постоянным наблюдением специалистов.

Судя по тому, что в Омске сейчас не проводят такие исследования, Вадима отправят на обследование в Свердловскую областную клиническую психиатрическую больницу.

Кстати, там же сейчас находится еще одна омичка – 16-летняя школьница, которую обвиняют в жестоком убийстве собственного отца.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="576" src="https://www.omsk.kp.ru/video/embed/720415" frameborder="0"></iframe> Видео из машины, где произошло убийство.

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К сожалению, каким бы чудовищным ни выглядело завершение истории с «Омским Мимино», судя по всему, это правда. Факты – вещь упрямая, и они не на стороне Вадима Остапова. Напомним, водитель маршрутки прославился тем, что бесплатно возил в город бабушек и всех нуждающихся. Но вскоре дела у него разладились. Из-за многочисленных чиновничьих препон сначала потерял работу сам Остапов, потом разорилась небольшая пекарня его второй жены. Вероятно, в этот момент между супругами, которые воспитывают маленького сына, и пробежала черная кошка. (Подробнее...)