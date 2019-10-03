Омичку Анастасию Миллер, преследовавшую бывшего преподавателя, признали невменяемой

Напомним, об этой истории стало известно в начале лета, после того, как 30-летняя омичка Анастасия Миллер разместила в соцсетях пост с просьбой о помощи. Молодая женщина жаловалась, что что ее бывший университетский преподаватель Евгений Соломонов пытается упечь ее в психбольницу... из-за того, что она призналась ему в чувствах. Потом версия изменилась, и Анастасия сообщила миру, что мужчина пытается расправиться с ней, потому что она раскрыла его теневой бизнес. А потом и вовсе обвинила мужчину в педофилии. Две последние версии, кстати, после проверки силовиков не подтвердились. Поначалу большинство комментаторов были на стороне девушки.

Но потом стали выясняться подробности, и история стала выглядеть совсем по-другому.

Девушка записала ролик, в котором просит защитить ее от бывшего преподавателя. Фото: скриншот с видео

После проверки выяснилось, что Миллер буквально заваливала объект своей страсти сообщениями – слала по 20 смс и до 40 писем на электронную почту в сутки. Почти к каждому прикрепляла видео со своим участием – часто порнографического содержания. Даже подписывалась фамилией Соломонова.

Чтобы следить за бывшим преподавателем, Анастасия наняла частного сыщика. Потом познакомилась с таксистом, которого периодически нанимала, чтобы вместе с ним ездить по городу за жертвой своих фантазий. Поскольку она нигде не работала, на все эти шпионские приключения девушка взяла в общей сложности 15 займов в микрокредитных организациях.

Последней каплей для Евгения стал инцидент, когда Миллер начала слать ему фото его ребенка с комментариями: «Я знаю, где живет, в какие больницу и садик ходит твоя дочь». После этого мужчина обратился за помощью в Следственный комитет.

Кстати, на тот момент мама двоих маленьких дочек состояла в браке. Муж сообщил следователям, что с пониманием относится к причудам супруги. Позже они все-таки развелись, но он продолжил поддерживать ее.

Такой коллаж с «любимым» Анастасия Миллер разместила в своем Instagram.

После того, как в отношении Миллер силовики начали проверку, она частично переключила внимание и на них. Так, буквально за месяц девушка последовательно написала жалобы в прокуратуру на следователя, его супругу, которая не захотела добавлять ее в друзья в соцсети. Потом – в целом на Следственный комитет и на СМИ, в частности на журналиста «Комсомолки».

Тем временем Евгений Соломонов, вероятно, вздохнул с облегчением. Поскольку поклонница отвлеклась на других людей, ему стало приходить значительно меньше сообщений.

По совокупности всех этих фактов у следствия появились вопросы по поводу вменяемости Анастасии. Она отказалась от добровольного прохождения психиатрической экспертизы. Решением суда ей назначили сначала принудительное амбулаторное обследование в диспансере в Омске. Потом отвезли на судебно-психиатрическую экспертизу в Новосибирск.

– По итогам обследования комиссия экспертов установила у Миллер бредовое расстройство личности. Заключение передано в суд, решением которого к ней, вероятно, будут применены принудительные меры медицинского характера, – рассказала официальный представитель регионального СУ СК Лариса Болдинова. – Судья может сразу установить срок, на который Анастасия будет подвергнута лечению, либо это оставят на усмотрение медиков.

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