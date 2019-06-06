«Хочу просыпаться и не видеть ее под окнами»: Преподаватель омского вуза объяснил, почему написал заявление на бывшую студентку

30-летняя омичка Анастасия Миллер обратилась в соцсетях с криком о помощи. В записанном ей видео мама двоих детей рассказывает, что бывший преподаватель по гражданскому праву пытается упечь ее в психиатрическую больницу. Якобы, из-за того, что она призналась ему в чувствах.

– Все началось с того, что Евгений Соломонов написал на меня заявление в Следственный комитет, что я его сексуально преследую, – говорит Анастасия. – Вот только я маленькая, хрупкая девушка, а он взрослый, здоровый мужчина, который вдруг испугался за свои жизнь и здоровье. При этом Соломонов деликатно умолчал, что это именно он инициировал общение с бывшей студенткой. Именно он всячески намекал на личные встречи, щедро одаривал комплиментами, предлагал общаться на очень личные темы и постоянно указывал в своих сообщениях, что между нами много общего.

Вот только на деле история оказалась не такой однозначной. Узнав, что предмет обожания развелся, Анастасия перешла в наступление и в буквальном смысле слова начала заваливать мужчину сообщениями - отправляла по 20 смс и по 30-40 мэйлов на личную почту Соломонову. Почти к каждому прилагала небольшой видеоролик или фото.

– Когда я начал заниматься этим делом, был даже на стороне Анастасии. Думал, разве можно судить девушку, которая просто сильно влюбилась, – рассказывает следователь по ОВД СКР по Омской области Павел Василенко. – Потом начал разбирать весь этот шквал сообщений... Это просто кошмар. Она утром пишет ему признание в чувствах, через несколько минут – оскорбления и угрозы, потом – извинения. И так десятками сообщений каждый день. При обыске открываю ее домашний компьютер, там на заставке Евгений. Она даже подписывается фамилией Соломонова.

На суде Анастасия заявила, что хочет создать детективное агентство для девушек, чтобы следить за их возлюбленными.Фото: Instagram.com

Ко многим сообщениям Миллер прикрепляла ролики, интимного содержания. Причем у следствия есть видео, где она рассказывает Соломонову о своих фантазиях в машине, которую ведет муж, а на заднем сиденье как ни в чем ни бывало едут маленькие дети Анастасии. Самое странное в происходящем, что ее законный супруг никак на это не реагировал. Уже позже он пояснил следователям, что относится к ситуации с пониманием. Мол, жена влюбилась – с кем не бывает. В ноябре они, кстати, развелись, но продолжают жить вместе.

Несмотря на то, что Соломонов не отвечал ни на одно сообщение своей бывшей студентки и периодически блокировал ее в телефоне, молодую женщину это не остановило. В общей сложности она звонила и писала ему с 20 сим-карт. Дальше – больше. Девушка наняла частного детектива, чтобы следить за объектом своей страсти. Тот достал для клиентки полный расклад по счетам компаний, которыми руководит Соломонов. Этим, он тоже нарушил закон, и у следствия есть к вопросы к этому человеку.

Кроме того, Миллер познакомилась с таксистом, с которым следила практически за каждым шагом Соломонова. Ему она объяснила, что это ее парень, который ее обманывает. Услуги оплачивались довольно щедро – по тысяче рублей за час, поэтому лишних вопросов водитель не задавал. Поскольку молодая мама сейчас нигде не работает и доход получает только от написания дипломных работ для студентов, деньги на всю эту шпионскую историю она брала в офисах микрозаймов. Сейчас за ней числятся около 15 кредитов.

Иногда она отправляла таксиста на «охоту» одного. По поручению Анастасии, водитель присылал ей подробный отчет о передвижениях Соломонова – вплоть до нескольких метров. Эти голосовые сообщения нашли в сотовом Миллер.

– Фотоотчет с геолокацией «возлюбленного» она ему тут же высылала. Например, почти через день караулила его возле дома. Приезжала вечером и сидела в машине до 2 ночи – отслеживала, кто к нему приходит. Выяснила, в каком кафе он ест, следила там. Однажды заметила, что Соломонов пошел на обед с коллегой-девушкой. Прислала письмо: «Зачем ты ее водишь по кафе? Лучше бы мне купил платьишко!» И прикрепила коллаж из фото этой девушки, к которому пририсовала рожки. Потом стала угрожать: «Я кандидат в мастера спорта по боксу, я твоей подруге все волосы вырву». Я такие детские поступки даже не брал в расчет. Но вот то, что она нарушала тайну личной жизни – это уже преступление.

По сути девушка в переписке общалась сама с собой – несколько раз за день ссорилась и мирилась со своим бывшим преподавателем гражданского права. Его участие в процессе ей, видимо даже не требовалось. Не получая никакой ответной реакции, она перешла к шантажу. Сначала тщательно изучила все финансовые операции объекта своей страсти. И пришла к выводу, что он занимается отмыванием денег. Эту, кстати, не подтвердилось. Потом зацепилась за то, что он совмещает коммерческую деятельность с членством в Квалификационной коллегии судей. Но и тут противоречия с законом нет. Должность эта общественная. Соломонов состоит на ней на добровольных началах и не получает там зарплату. Поэтому вести бизнес ему не запрещается.

Девушка записала ролик, в котором просит защитить ее от бывшего преподавателя. Фото: скриншот с видеоФото: vk.com

Далее девушка пустила в ход тяжелую артиллерию и написала заявление в полицию, обвинив Соломонова в педофилии. Якобы, в один из дней со время слежки вместе с таксистом они видели, как Евгений посадил к себе в авто 12-летнюю девочку, с которой совершил развратные действия. Эту информацию также опровергли.

Тогда омичка выбрала другую тактику – начала слать цветы маме «возлюбленного» от будущей жены его сына. Так пожилая женщина узнала, что у нее есть «сноха». Последней каплей стали сообщения с фото ребенка Евгения Соломонова. В комментарии к нему Миллер написала: «Я знаю, где живет и в какой садик ходит твоя дочь».

– В один из дней, когда Анастасия снова сидела в засаде возле его дома, я решил с ней поговорить, чтобы как-то объясниться, – рассказывает Евгений Соломонов. – 1,5 часа как с глухой стеной общался. Молчит и плачет. Я не хочу причинять ей никакого зла, и готов как-то мирно все решить. Но, видимо, это невозможно. Просто хочу просыпаться по утрам и не видеть ее под окнами, не чувствовать, что за мной постоянно едет ее машина.

30 апреля Следственный комитет возбудил в отношении Миллер уголовное дело по статье 137.1 «Нарушение тайны личной жизни». Даже несмотря на это, Анастасия продолжает бомбардировать почту Соломонова сообщениями. Кстати, она так и не смогла объяснить, зачем его преследует.

– Я спрашиваю, что вы от него хотите: чтобы он на вас женился или что? Зачем вам мужчина, который явно дает понять, что равнодушен к вам. Она только твердит: «Он меня обидел». Каждый раз путаные версии какие-то. Например, спрашиваю, зачем она дежурит возле его дома. Говорит, что там магазин, где продают вкусную колбасу. После моего предположения, что в 2 ночи он закрыт, написала жалобу. В ней значится – в Следственном комитете на нее давят и ограничивают право на свободу передвижения. А недавно в сферу ее интересов попала и моя семья. Она начала размещать свои фото на фоне моей машины. Потом пыталась добавиться в соцсети в друзья к моей жене. Когда та отказала, написала новую жалобу: «Жена Василенко не захотела с ней дружить, потому что он рассказал о ее истории и тем самым нарушил тайну следствия». Вот как на это реагировать?!

По совокупности всех этих фактов у следствия появились вопросы по поводу вменяемости Анастасии. Она отказалась от добровольного прохождения психиатрической экспертизы, решением суда Миллер могут назначить принудительное обследование в диспансере. Если комиссия найдет отклонения, предстоит лечение. В том случае, если женщина психически здорова, ей грозит до 2 лет колонии. Но поскольку у нее двое маленьких детей, – дочки 3 и 5 лет – все, скорее всего, обойдется условным сроком.