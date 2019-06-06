Омичку обвиняют в преследовании своего бывшего преподавателя

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-06T10:42:36+03:00

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Необычное уголовное дело расследуют омские следователи. Бывшую студентку Омского госуниверситета обвиняют во вмешательство в личную жизнь другого человека. По мнению силовиков, она преследует своего бывшего преподавателя.

Следователь по ОВД Следственного Комитета России по Омской области Павел Василенко рассказал "Комсомольской правде": эта история началась в июне прошлого года, когда экс-студентка Анастасия Миллер стала писать преподавателю экономического факультета Евгению Соломонову телефонные сообщения.

По данным следствия, каждый день женщина отсылала преподавателю по 20-30 СМС и по 30-40 электронных писем. В них она то угрожала мужчине, то признавалась в чувствах, то слала интимное видео. В один из дней, когда Миллер прислала фотографию с ребенком Соломонова, сделанную в детском саду, его терпение лопнуло - он обратился за помощью в правоохранительные органы. Там завели дело по статье УК "Вмешательство в личную жизнь". К этому моменту фотографий, сообщений и писем набралось 3 тысячи, еще силовики насчитали около 1 500 роликов, в том числе - интимного содержания.

Анастасию Миллер направили в диспансер для прохождения психиатрической экспертизы, если специалисты сочтут ее здоровой, ей грозит 2 лет тюрьмы, в противном случае - принудительное лечение.

ИСТОЧНИК KP.RU