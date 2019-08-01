Стало известно, на сколько снизили тариф на мусор в Омской области после жалобы Путину

Сегодня, 1 августа, Региональная энергетическая комиссия Омской области сообщила о снижении тарифа на вывоз мусора в Омске и области. Согласно решению, опубликованному на сайте РЭК, общее снижение тарифа составило чуть больше 30% относительно первоначальных апрельских цифр в 133 рубля с человека.

- В соответствии с предписанием ФАС России расходы на транспортирование ТКО в составе тарифа снижены вдвое. Общее снижение тарифа составило 30,2 процента. Приказ РЭК Омской области официально опубликован и вступил в силу с 1 августа 2019 года, - сообщили в пресс-службе РЭК.

Напомним, что о снижении тарифа на мусор заговорили после звонка омича Романа Дмитриева президенту России во время прямой линии. Тогда он попросил президента разобраться в ситуации с тарифами на мусор в Омске – в его квитанциях плата росла буквально в геометрической прогрессии.

- Это вызывает не только вопрос, а недоумение. Такого не должно быть. То, что сказал Роман - надо разбираться. Обязательно попрошу ФАС проверить, - ответил тогда Владимир Путин.

Через некоторое время ФАС отчиталась, что тариф на транспортировку мусора в Омске завышен в два раза. Тогда Региональную энергетическую комиссию обязали пересчитать тариф. Теперь в составе тарифа расходы на транспортировку снизили в 2 раза, а общая сумма, которую будут платить омичи за вывоз мусора, снизилась на 30%.

Согласно цифрам РЭК, теперь жители Омска будут платить за мусор чуть больше 80 рублей с человека, жители районов области около 90 рублей в благоустроенных домах и чуть больше 80 рублей в неблагоустроенных домах. Новые цифры появятся в квитанциях омичей уже в августе, но чиновники их по каким-то причинам пока не называют. Окончательные цифры должен сообщить региональный оператор ООО «Магнит». Однако там пока решение РЭК не комментируют.