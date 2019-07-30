Омичам рассказали, где можно оставить машину в центре на День города-2019

День города в Омске пройдет 3 августа. В этом году город будет отмечать свой 303-й день рождения, и для горожан подготовили множество праздничных мероприятий. Так как в основном все мероприятия пройдут в центре города, горожанам придется подумать, где оставить машину на День города-2019 на время мероприятий. Например, на площади Победы выступит Дан Балан, на Иртышской набережной около гостиницы «Омск» и в Советском парке можно будет посмотреть салют, а на Зеленом острове пройдет фестиваль фейерверков. Помимо этого, в центре города пройдет Сибирский международный марафон.

Многие улицы из-за праздничных мероприятий будут перекрыты, а общественный транспорт пустят по дублирующим улицам. Омичам рекомендовали в этот день добираться на общественном транспорте и оставить автомобили дома. Однако в мэрии «Комсомолке» рассказали, где в праздничные дни 3 и 4 августа можно будет оставить машины.

Парковки, на которых можно будет оставить машины в День города с указанием мест:

- Вдоль аллеи Строителей (в створе улицы Тарской) - 100;

- По улице Гусарова вдоль ТЦ «Омский» - 100;

- Между ТЦ «Омский» и ТЦ «Флагман» - 160;

- Больничный переулок - 60;

- Вблизи ТК «Эгоист» по улице Красный Путь - 35;

- По улице Фрунзе вблизи ТЦ «Флагман» - 120;

- Вблизи автотранспортного колледжа по улице К. Либкнехта - 25;

- Вблизи здания № 35 по улице К. Либкнехта – 50;

- Вблизи здания № 8 по улице Краснофлотской – 70;

- Вблизи здания «Промсвязьбанк» в Газетном переулке – 15;

- Вблизи музыкального театра (въезд с улицы Пушкина) – 60;

- По улице Булатова вблизи ТЦ «Герцен Плаза» - 90;

- Вблизи «Центрального» рынка по улице Рабиновича – 80;

- Вблизи ТЦ «Айсберг» по улице Красный Путь – 60;

- Вблизи гостиницы «Ибис» по улице Ленина – 50;

- Вблизи «Либеров центр» по улице Думской – 40;

- Вблизи здания № 4 по проспекту К. Маркса – 40;

- Вблизи ресторана «Колчак» по улице Ильинской – 60;

- Площадь Бухгольца – 40;

- Вблизи ТЮЗа (въезд с проспекта К. Маркса) – 115;

- Вблизи «Сбербанка» по улице Думской – 15;

- По улице Лермонтова на участке от проспекта К. Маркса до улицы Пушкина – 50;

- Вблизи «Сбербанка» по улице Маршала Жукова – 85;

- Вблизи развлекательного центра «Атриум» - 80.